Furor por el Festival de Jesús María: miles de personas vibraron con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
El Anfiteatro José Hernández vivió una de sus jornadas más exitosas. La expectativa por los artistas nacionales colmó la capacidad del predio en una noche inolvidable.
Tras la visita y la participación de Javier Milei la noche anterior, el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María consolidó su éxito rotundo durante la jornada del sábado, alcanzando niveles de concurrencia que igualaron el impacto del día previo. Con la presencia estelar de Jorge Rojas, Cazzu y Ulises Bueno, el evento cordobés ratificó su vigencia como el epicentro del entretenimiento estival en Argentina. La masividad fue tal que la comisión organizadora anunció que los tickets físicos se habían vendido en su totalidad, dejando únicamente una pequeña disponibilidad para la adquisición mediante plataformas digitales.
La vigencia de Jorge Rojas y la energía de Cazzu en el escenario
A diferencia de lo ocurrido en ediciones previas, las condiciones climáticas se aliaron con el espectáculo. Pese a las alertas meteorológicas que sugerían precipitaciones aisladas, el cielo se mantuvo despejado, permitiendo que las más de 27 mil personas presentes disfrutaran de una grilla ecléctica que combinó el folclore tradicional con los ritmos urbanos y el cuarteto. La diversidad de géneros musicales fue el motor que impulsó una movilización masiva hacia la localidad cordobesa, superando incluso las proyecciones más optimistas de los productores.
Te Podría Interesar
La propuesta artística de Jesús María incluyó a formaciones de gran trayectoria y nuevas tendencias que cautivaron a diversas generaciones de espectadores. Durante el transcurso de la velada, el público pudo disfrutar de las presentaciones de Ahyre y los legendarios Cantores del Alba. Estos últimos, fieles a su costumbre histórica dentro del festival, tenían previsto su cierre de jornada hacia las primeras luces del domingo, una tradición que los seguidores del evento valoran profundamente en cada edición.
El fenómeno de Ulises Bueno y el cierre del festival
Respecto a la operatividad del encuentro, los responsables del Anfiteatro destacaron que el predio lució colmado de punta a punta, repitiendo la postal del viernes. “Se agotaron todas las entradas físicas y solo quedaban algunos boletos disponibles a través de la página web”, señalaron desde la organización para graficar la magnitud del fenómeno. Este flujo de visitantes no solo beneficia a la industria musical, sino que posiciona a la región como un polo turístico imbatible durante el mes de enero.
Hacia el tramo final del certamen, la cartelera promete mantener la intensidad con figuras de la talla de Los Manseros Santiagueños y Raly Barrionuevo. El cierre del domingo, que contará también con el Dúo Coplanacu y la energía de DesaKTa2, se perfila para clausurar una de las versiones más convocantes de los últimos años. Tras el paso de grandes personalidades por el escenario, el festival entra en su etapa de definiciones con un balance sumamente positivo en términos de taquilla y calidad artística.