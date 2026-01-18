Furor por el Festival de Jesús María: miles de personas vibraron con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas

El Anfiteatro José Hernández vivió una de sus jornadas más exitosas. La expectativa por los artistas nacionales colmó la capacidad del predio en una noche inolvidable.

El predio de Jesús María lució colmado durante la noche del sábado con más de 27 mil espectadores. Foto: archivo MDZ

Tras la visita y la participación de Javier Milei la noche anterior, el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María consolidó su éxito rotundo durante la jornada del sábado, alcanzando niveles de concurrencia que igualaron el impacto del día previo. Con la presencia estelar de Jorge Rojas, Cazzu y Ulises Bueno, el evento cordobés ratificó su vigencia como el epicentro del entretenimiento estival en Argentina. La masividad fue tal que la comisión organizadora anunció que los tickets físicos se habían vendido en su totalidad, dejando únicamente una pequeña disponibilidad para la adquisición mediante plataformas digitales.

La vigencia de Jorge Rojas y la energía de Cazzu en el escenario Jesús María a pleno: Jorge Rojas y Cazzu lideraron una noche con entradas agotadas Jesús María a pleno: Jorge Rojas y Cazzu lideraron una noche con entradas agotadas. Video: Instagram @jorgerojasoficial A diferencia de lo ocurrido en ediciones previas, las condiciones climáticas se aliaron con el espectáculo. Pese a las alertas meteorológicas que sugerían precipitaciones aisladas, el cielo se mantuvo despejado, permitiendo que las más de 27 mil personas presentes disfrutaran de una grilla ecléctica que combinó el folclore tradicional con los ritmos urbanos y el cuarteto. La diversidad de géneros musicales fue el motor que impulsó una movilización masiva hacia la localidad cordobesa, superando incluso las proyecciones más optimistas de los productores.

WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.55.18 Cazzu deslumbró en el Festival de Jesús María. Foto: captura video YouTube @TVPublicaArgentina La propuesta artística de Jesús María incluyó a formaciones de gran trayectoria y nuevas tendencias que cautivaron a diversas generaciones de espectadores. Durante el transcurso de la velada, el público pudo disfrutar de las presentaciones de Ahyre y los legendarios Cantores del Alba. Estos últimos, fieles a su costumbre histórica dentro del festival, tenían previsto su cierre de jornada hacia las primeras luces del domingo, una tradición que los seguidores del evento valoran profundamente en cada edición.

El fenómeno de Ulises Bueno y el cierre del festival Muchas gracias Achiras _Hoy volvemos a @festivaljesusmariaoficial Respecto a la operatividad del encuentro, los responsables del Anfiteatro destacaron que el predio lució colmado de punta a punta, repitiendo la postal del viernes. “Se agotaron todas las entradas físicas y solo quedaban algunos boletos disponibles a través de la página web”, señalaron desde la organización para graficar la magnitud del fenómeno. Este flujo de visitantes no solo beneficia a la industria musical, sino que posiciona a la región como un polo turístico imbatible durante el mes de enero.