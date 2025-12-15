Cazzu, La Konga y Molotov: qué tuvieron en común en su paso por Mendoza

La apertura del festival dejó looks potentes y estilismos en negro. ¡Mirá los looks de Cazzu, La K’onga y Molotov!

La moda, al igual que la música, tuvo su propia narrativa en la Fiesta de la Cerveza.

Lo que debía ser la última noche de la Fiesta de la Cerveza, en Godoy Cruz, terminó inaugurando la celebración debido a la reprogramación obligada por las inclemencias climáticas. Así, el mítico dicho “los últimos serán los primeros” se cumplió a la perfección. El público se encontró con una apertura vibrante que combinó talento local, energía internacional y una marcada identidad estética que cruzó moda y música en un mismo pulso sobre el impresionante escenario montado en el Hipódromo de Mendoza.

La grilla de artistas mendocinos -Mambo, Kratevas, Sol Lorenzo y Somos Más- fue la encargada de dar inicio a la velada, demostrando que la provincia continúa consolidándose como una cantera de creatividad y profesionalismo. Cada uno de estos grupos desplegó propuestas estéticas acordes a su estilo musical, con una impronta fresca y urbana que, sin exageraciones, acompañó de manera equilibrada el clima del festival.

cazzu Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu, sobre el escenario de la Fiesta de la Cerveza. Prensa Godoy Cruz. Cazzu capturó todas las miradas El punto de quiebre visual de la noche llegó con la presentación de Cazzu, quien se transformó en la gran protagonista estética del evento. Su look total black capturó todas las miradas y se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival.

La artista lució un vestido largo y completamente translúcido, cubierto por brillos estratégicamente dispuestos que añadían dramatismo y elegancia a cada movimiento. El diseño, de silueta ceñida, destacaba su figura y reforzaba la estética de femme fatale que caracteriza gran parte de su identidad visual sobre el escenario.

A este vestido se sumó un tapado de piel -símil, no real- de gran volumen, que aportó un aire cinematográfico y reforzó la tendencia de las superposiciones maximalistas, muy presente en las pasarelas internacionales de esta temporada. Para completar el conjunto, la artista eligió unos stilettos de más de diez centímetros, que manejó con absoluta solvencia durante toda su actuación.