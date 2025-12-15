Cazzu, La Konga y Molotov: qué tuvieron en común en su paso por Mendoza
La apertura del festival dejó looks potentes y estilismos en negro. ¡Mirá los looks de Cazzu, La K’onga y Molotov!
Lo que debía ser la última noche de la Fiesta de la Cerveza, en Godoy Cruz, terminó inaugurando la celebración debido a la reprogramación obligada por las inclemencias climáticas. Así, el mítico dicho “los últimos serán los primeros” se cumplió a la perfección. El público se encontró con una apertura vibrante que combinó talento local, energía internacional y una marcada identidad estética que cruzó moda y música en un mismo pulso sobre el impresionante escenario montado en el Hipódromo de Mendoza.
La grilla de artistas mendocinos -Mambo, Kratevas, Sol Lorenzo y Somos Más- fue la encargada de dar inicio a la velada, demostrando que la provincia continúa consolidándose como una cantera de creatividad y profesionalismo. Cada uno de estos grupos desplegó propuestas estéticas acordes a su estilo musical, con una impronta fresca y urbana que, sin exageraciones, acompañó de manera equilibrada el clima del festival.
Cazzu capturó todas las miradas
El punto de quiebre visual de la noche llegó con la presentación de Cazzu, quien se transformó en la gran protagonista estética del evento. Su look total black capturó todas las miradas y se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival.
La artista lució un vestido largo y completamente translúcido, cubierto por brillos estratégicamente dispuestos que añadían dramatismo y elegancia a cada movimiento. El diseño, de silueta ceñida, destacaba su figura y reforzaba la estética de femme fatale que caracteriza gran parte de su identidad visual sobre el escenario.
A este vestido se sumó un tapado de piel -símil, no real- de gran volumen, que aportó un aire cinematográfico y reforzó la tendencia de las superposiciones maximalistas, muy presente en las pasarelas internacionales de esta temporada. Para completar el conjunto, la artista eligió unos stilettos de más de diez centímetros, que manejó con absoluta solvencia durante toda su actuación.
El cuarteto y el rock también eligieron el total black
La presencia del color negro no fue exclusiva de ella. El grupo cuartetero La K’onga también apostó por una estética oscura, con pantalones y remeras negras para sus tres integrantes. Su elección cromática, aunque más sobria y utilitaria, dialogó con el clima visual general de la noche. El negro, símbolo de sobriedad pero también de potencia, acompañó la energía festiva de su repertorio y reforzó la cohesión grupal que mostraron sobre el escenario.
Previamente, Molotov llevó esta misma línea estética hacia un territorio más crudo y rockero. La banda mexicana irrumpió en escena con remeras, pantalones y camperas de cuero negras, un combo clásico e infalible dentro del ADN del rock. Este estilismo reforzó el “power mexicano” que desplegaron en su set: una combinación de actitud, distorsión y contundencia sonora que encontró en la moda un aliado tan predecible como necesario.
A diferencia de otras propuestas más modernas, el look exhibido por los integrantes de Molotov funcionó como una declaración de principios y como un homenaje al imaginario visual del rock latinoamericano.
DJ Mami y un look sensual
Por su lado, DJ Mami, también, se inclinó por el negro en un enterito ajustado al cuerpo que resaltaba su figura y le permitía moverse con libertad. Su elección fue práctica, funcional y al mismo tiempo estética. La acompañó una bandana en la cabeza, accesorio que aportó un matiz urbano y femenino, alineado con la tendencia de los complementos textiles que reaparecen con fuerza en los festivales de música internacionales.
De esta manera, la primera jornada dejó una huella clara: la moda, al igual que la música, tuvo su propia narrativa. Y en esa narrativa, el negro fue absoluto protagonista. Un color versátil, poderoso y simbólico que unió en un mismo lenguaje a artistas locales, figuras nacionales y bandas internacionales, convirtiendo la noche en un catálogo vibrante de estilo y actitud.