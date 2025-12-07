Mendoza vivió la primera noche de la Fiesta de la Cerveza con Cazzu, Molotov y La Konga

El prestigioso festival que tuvo que ser suspendido en sus dos primeras citas comenzó oficialmente este domingo. Se presentaron Cazzu y Molotov.

Las puertas del Hipódromo abrieron a las 18, con una gran convocatoria a pesar del mal tiempo. De hecho, se generó una larga fila en los accesos al hipódromo y la misma ya no cedió hasta bien entrada la noche, debido a que muchas personas acudieron tarde al evento.

Además, de las presentaciones artísticas hubo foodtrucks, cervecerías, Paseo Creativo (feria), stands de tatuadores, barberías y muchas atracciones.

Las imágenes fiesta de la cerveza somos más banda mendocina (4) Rodrigo D'Angelo / MDZ Comenzó oficialmente la Fiesta de la Cerveza Comenzó oficialmente la Fiesta de la Cerveza El escenario de la fiesta de la Cerveza con el show de Cazzu El escenario de la fiesta de la Cerveza con el show de Cazzu Cazzu la rompió en la fiesta de la Cerveza Cazzu la rompió en la fiesta de la Cerveza En la Fiesta de la Cerveza también hubo una feria En la Fiesta de la Cerveza también hubo una feria La grilla de la Fiesta de la Cerveza Anoche abrió la Fiesta de la Cerveza con Cazzu, referente del trap y lo urbano. Luego estuvieron en el escenario los mexicanos de Molotov y La Konga. Además, se sumará a esta gran fiesta DJ Mami con una fiesta explosiva y a puro baile.

El lunes será territorio del rock, con Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela. Así, himnos, guitarras y actitud marcarán una noche poderosa donde convivirán clásicos y nuevas fusiones.