Mendoza vivió la primera noche de la Fiesta de la Cerveza con Cazzu, Molotov y La Konga
El prestigioso festival que tuvo que ser suspendido en sus dos primeras citas comenzó oficialmente este domingo. Se presentaron Cazzu y Molotov.
La Fiesta de la Cerveza 2025 comenzó oficialmente anoche a pesar de la lluvia y luego de las reprogramaciones de las fechas de este viernes y sábado. Cazzu iluminó el escenario para darle inicio a la celebración, que contó con el cierre de la banda mexicana Molotov y luego La Konga. El patio cervecero más importante del oeste argentino continuará mañana y el martes.
Las puertas del Hipódromo abrieron a las 18, con una gran convocatoria a pesar del mal tiempo. De hecho, se generó una larga fila en los accesos al hipódromo y la misma ya no cedió hasta bien entrada la noche, debido a que muchas personas acudieron tarde al evento.
Además, de las presentaciones artísticas hubo foodtrucks, cervecerías, Paseo Creativo (feria), stands de tatuadores, barberías y muchas atracciones.
Las imágenes
La grilla de la Fiesta de la Cerveza
Anoche abrió la Fiesta de la Cerveza con Cazzu, referente del trap y lo urbano. Luego estuvieron en el escenario los mexicanos de Molotov y La Konga. Además, se sumará a esta gran fiesta DJ Mami con una fiesta explosiva y a puro baile.
El lunes será territorio del rock, con Ciro y Los Persas, Piti Fernández y La Franela. Así, himnos, guitarras y actitud marcarán una noche poderosa donde convivirán clásicos y nuevas fusiones.
Y el martes será la noche de ritmo y baile. Damas Gratis, ícono de la cumbia villera liderado por Pablo Lescano, encabezará la jornada. También estarán La Banda de Carlitos (LBC) y Eugenia Quevedo, con toda la energía del cuarteto cordobés.
Huella de carbono de la Fiesta de la Cerveza
El volumen 18 de la Fiesta Provincial de la Cerveza reafirma su liderazgo en sostenibilidad al celebrar diez años consecutivos de medición de Huella de Carbono. Este hito marca una década de compromiso ambiental que permitió consolidar y perfeccionar estrategias de mitigación y compensación. Por lo que, transformó la fiesta en un evento modelo a nivel nacional.
Con más de 40.000 asistentes en ediciones anteriores, el festival no solo promete la mejor experiencia cervecera y shows de primer nivel. También, eleva la vara en transparencia y gestión ambiental.
Este año, la huella de carbono se medirá con un enfoque completamente innovador gracias a una propuesta de Ecosigna —consultora ambiental líder— en colaboración con Zeroma, la startup argentina especializada en tecnologías climáticas de monitoreo en tiempo real.
Ellos serán los responsables de cuantificar la huella total del evento en vivo, mediante un seguimiento preciso de variables clave que abarcan todo el ciclo del festival, desde el primer movimiento hasta el último residuo. Se evaluará:
- Movilidad del público y artistas: impacto del transporte, principal generador de emisiones.
- Consumo energético: desde la infraestructura general hasta backstage y espectáculos.
- Alimentación y catering: cadena de suministro, insumos y desechos orgánicos.
- Generación de residuos: volumen y calidad de la gestión durante todo el evento.
- Logística y proveedores: medición del impacto de la cadena de valor completa.