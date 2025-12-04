Fiesta Provincial de la Cerveza: qué pasa con las entradas tras la reprogramación

La Fiesta Provincial de la Cerveza que se iba a desarrollar este fin de semana (5, 6 y 7 de diciembre) sufrió cambios de último momento en el cronograma. Esto se debe a la alerta meteorológica por tormentas que afectará a Mendoza.

Desde la organización expresaron que "la suspensión tiene como único objetivo garantizar una experiencia segura y de calidad para todos los vecinos y turistas que participan de este importante evento cultural y turístico de la provincia".

En esta nota te contamos en detalle lo que sucederá con las entradas adquiridas:

Validez de Entradas: las entradas adquiridas para el viernes 5/12 y sábado 6/12 serán válidas automáticamente para las nuevas fechas asignadas (martes 9/12 y lunes 8/12, respectivamente). Por lo tanto, no es necesario realizar ningún tipo de cambio.

Solicitud de Reintegro: quienes no puedan asistir en las nuevas fechas tienen derecho a solicitar la devolución del dinero. Para ello, deberán realizar el trámite a través del mismo canal de compra. Así, quienes compraron Online, podrán reclamar a través del portal www.passline.com/devoluciones . Mientras que, aquellos que compraron presencial, deberán hacer el trámite en la boletería del Teatro Plaza .

Godoy Cruz volverá a estallar con la Fiesta Provincial de la Cerveza.

Devolución de Pre-Cargas: aquellos que realizaron pre-compra de productos o pre-carga de dinero en el sistema de compra PopMeals también podrán pedir el reintegro. Entonces, deberán ingresar a www.popmeals.net con su usuario y solicitando la devolución.

El nuevo cronograma de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025

La jornada del sábado 6/12 se realizará el lunes 8/12 (Piti Fernández, La Franela y Ciro y Los Persas).

La actuación del viernes 5/12 se realizará el martes 9/12 (LBC y Eugue Quevedo y Damas Gratis).

El día domingo 7 de diciembre se mantiene en su fecha original sin modificaciones.