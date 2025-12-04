Fiesta Provincial de la Cerveza: qué pasa con las entradas tras la reprogramación
La organización comunicó la postergación del evento debido al pronóstico de lluvias para el fin de semana.
La Fiesta Provincial de la Cerveza que se iba a desarrollar este fin de semana (5, 6 y 7 de diciembre) sufrió cambios de último momento en el cronograma. Esto se debe a la alerta meteorológica por tormentas que afectará a Mendoza.
Desde la organización expresaron que "la suspensión tiene como único objetivo garantizar una experiencia segura y de calidad para todos los vecinos y turistas que participan de este importante evento cultural y turístico de la provincia".
En esta nota te contamos en detalle lo que sucederá con las entradas adquiridas:
Validez de Entradas: las entradas adquiridas para el viernes 5/12 y sábado 6/12 serán válidas automáticamente para las nuevas fechas asignadas (martes 9/12 y lunes 8/12, respectivamente). Por lo tanto, no es necesario realizar ningún tipo de cambio.
Solicitud de Reintegro: quienes no puedan asistir en las nuevas fechas tienen derecho a solicitar la devolución del dinero. Para ello, deberán realizar el trámite a través del mismo canal de compra. Así, quienes compraron Online, podrán reclamar a través del portal www.passline.com/devoluciones. Mientras que, aquellos que compraron presencial, deberán hacer el trámite en la boletería del Teatro Plaza.
Devolución de Pre-Cargas: aquellos que realizaron pre-compra de productos o pre-carga de dinero en el sistema de compra PopMeals también podrán pedir el reintegro. Entonces, deberán ingresar a www.popmeals.net con su usuario y solicitando la devolución.
El nuevo cronograma de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025
La jornada del sábado 6/12 se realizará el lunes 8/12 (Piti Fernández, La Franela y Ciro y Los Persas).
La actuación del viernes 5/12 se realizará el martes 9/12 (LBC y Eugue Quevedo y Damas Gratis).
El día domingo 7 de diciembre se mantiene en su fecha original sin modificaciones.