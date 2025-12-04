Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 5 de diciembre

Antes de quedarte en tu casa, dale un vistazo a esta lista de espectáculos recomendados que pueden hacer que te levantes de la cama, pese al calor que ya está instalado, o que ni abras la puerta de tu hogar para sumergirte en el sillón a ver contenido de plataformas. Este viernes la agenda cultural mendocina tiene de todo, no te quedes sin plan, animáte a salir, entrá a una sala de cine, o a uno de los tantos teatros que tenemos, o simplemente date una vuelta por algunos de los espacios culturales que te están esperando.

Las penas de un inmortal desconocido (Música en vivo)

Uno de los espectáculos que recomendamos para que contemples este fin de semana.

Psicópata en el Sol presenta "Las Penas de un Inmortal Desconocido", su primer álbum conceptual. El show contará con invitados, arte escénico y un repaso de las canciones mas conocidas del grupo.

Entrada: por www.entradaweb.com

Carlos Aguirre

Carlos Aguirre (Música en vivo)

El próximo viernes 5 y sábado 6 de diciembre, vuelve a Mendoza una cita imperdible para los amantes del folclore y la música de raíz: el pianista, cantautor y compositor entrerriano Carlos Aguirre.

Su obra ha sido reconocida como un puente entre la tradición folclórica y la exploración contemporánea: su banda, el Carlos Aguirre Grupo, recibió el Diploma al Mérito en los Premios Konex por “Conjunto de folclore” en 2005 y 2015.

Como él mismo dice, su música es “la lectura de un lugar, pero también la traducción de un mundo interior”, donde la tradición guaraní-litoraleña, el piano, la canción popular y la improvisación convergen.

En estos dos shows en Sala Living, Aguirre presentará un repertorio que fusiona zambas, milongas, arreglos para piano solista y canciones propias que ya han trascendido fronteras —como su emblemática “Milonga Gris”, hoy estándar del jazz-folclore argentino.

Será una experiencia íntima, de aforo reducido, para disfrutar de cerca la potencia expresiva del piano y la voz de un artista comprometido con su tierra, su cultura y su comunidad musical.

Ubicación: Dirección Oculta (Se Avisa Al Comprar)

Horario: 21.00

Entrada: por www.entradaweb.com

Seleccionados cine

Seleccionados (competencia regional de cortometrajes)

GRABA es un festival de cortometrajes joven, inquieto y nacido al margen de lo previsible. No busca confirmar certezas, sino abrir fisuras. Es un espacio donde las formas se tensionan, se reinventan, se quiebran. Es un refugio —y a la vez una intemperie— para personas que filman como si el mundo pudiera cambiar, y para espectadores dispuestos a dejarse sacudir por cada imagen.

COMPETENCIA REGIONAL DE CORTOMETRAJES

DICTADURAS de Alejandro Iglesias y Mauricio Silva Gino | Mendoza | 4 min

A MÍ ME ENCANTA FILMAR, ME APENA MUCHÍSIMO NO HABERLO HECHO HOY de Kevin Albarracin | Mendoza | 11min

CUANDO HABLÁBAMOS CON LOS MUERTOS de Giuliano Rosas | Mendoza | 12 min

CHOCOS CALLEJEROS de Leandro Busse | Mendoza | 11min

BASADO EN Catalina Diaz | La Rioja | 3 min

LA ESPERANZA de Valentin Soler | San Juan | 2min

DIMENSIÓN DESPACITO de Agustin Aguilera | Mendoza | 3 min

EL FANTASMA de Franco Mattolini | Mendoza | 14 min

AMINA de Lucía Saleh | La Rioja | 11 min

APAGÁ LA TELE, ALMA MÍA de Victoria López Triaca | Mendoza | 10 min

EL ARTE COMO RESISTENCIA de Cabrero Oldra, Ignacio Humberto | Mendoza | 1 min

Ubicación: Nave UNCuyo (Maza 250, ciudad de Mendoza)

Horario: 19.00

Entrada: por www.entradaweb.com

Que olor (Teatro)

Las conductoras del programa de stream homónimo están teniendo una temporada exitosa con la versión teatral del mismo.

Noelia Custodio y Charo López, las carismáticas conductoras del programa radial “Qué olor”, continúan consolidándose como un fenómeno mediático en este 2025. Con su estilo único y un constante ida y vuelta con el público, han logrado captar la atención de miles de seguidores, cuyos recortes y momentos destacados del programa se viralizan rápidamente en redes sociales.

Ubicación: Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad de Mendoza)

Horario: 21.00

Entrada: por www.entradaweb.com