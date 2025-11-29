Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 30 de noviembre

El mes llega a su final, pero los espectáculos no paran en Mendoza y la agenda cultural tiene diferentes propuestas. Desde MDZ te vamos a mostrar sus precios, horarios y los lugares, para que puedas armar el plan perfecto para compartir el domingo con familia o amigos.

En la cena de fin de año del consorcio, un comentario inocente se vuelve una bola de nieve imparable. Entre rumores, acusaciones y confesiones inesperadas, los personajes descubren que la verdad importa menos que lo que la gente decide creer.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $8.000.

Hola, estoy bien

Daniel Quiroga presentará "Hola, estoy bien!", está vez a beneficio del comedor Emanuel, de Guaymallén. Las personas que quieren asistir a la función podrán hacerlo adquiriendo su entrada en Entrada Web haciendo clic en este enlace.

Los tickets tienen un valor de $6.000 más un alimento no perecedero. El humor y las risas no faltarán en un espectáculo que no te vas a querer perder.

Lugar: Nave Cultural | Sala 2

Hora: 20:00

Aquellos restos que quedaron de aquel día

La trama se desarrolla en uno de los pabellones de la cárcel de mujeres. El tema principal que aparece reiteradamente en las voces de las internas, es la condena en espera.

Es la historia de un grupo de mujeres que a diario hacen piruetas en la cornisa de un sistema estancado, que no logra dar respuesta ni sostener un verdadero proyecto de transformación y readaptación social. Además el abuso de poder psicofísico de las oficiales penitenciarias y de algunas internas sobre las más débiles, son parte de un entramado que cada día se hace más difícil desmantelar.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $10.000

Lugar: S.O.E.Te.M. (Entre Ríos 334) de ciudad

Hora: 21:00