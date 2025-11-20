Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 21 de noviembre

El viernes es la antesala del fin de semana, un respiro de cinco días cargados de intensidad. Para distender la cabeza, es necesario buscar las mejores propuestas. En esta ocasión, te extendemos los espectáculos recomendados para el 21 de noviembre .

Wali Iturriaga llega a Mendoza con su show La Jenny ¿Dónde está Juan Carlos?. En esta nueva aventura teatral, el artista trae una historia de enredos disparatados que hace centro en la rebelión del querido Juan Carlos con su "tóxica" esposa y madre de sus hijos "La Jenny".

Una nueva experiencia sensorial, dedicada en esta ocasión a Rusia . El concertista Leonardo Pittella interpretará un concierto interactivo de piano con obras emblemáticas de Mussorgsky y Rachmaninov .

Al finalizar, el público podrá disfrutar de un meeting con degustación de maridajes típicos rusos y tres pequeñas tapas, canapé Olivier (ensalada rusa clásica), tomate relleno cremoso y un Syrniki, suave tortita rusa de queso .

Ubicación: Teatro Plaza Paradiso

Teatro Plaza Paradiso Hora : 20:00

: 20:00 Precio: $27000

Mendoza Sax Fest

El Festival presenta su noche clásica junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Este evento reúne los mejores músicos saxofonistas internacionales, los que interpretarán conciertos contemporáneos y del repertorio universal del saxofón.

Ubicación : Teatro Independencia

: Teatro Independencia Hora : 21:00

: 21:00 Precio: Platea Baja - Filas 01 a 03: $50.000. Platea Baja - Filas 04 a 15: $40.000. Palcos Bajos: $40.000. Platea Alta: $30.000. Palcos Altos: $30.000. Tertulia: $20.000

Ensamble Kamishibai

Blanche y Marcelino viven, cada uno, en su propio mundo. Nada, en apariencia, conecta sus vidas; pero la palabra, como testimonio de sus deseos, creará un puente que ensamble sus historias. Una experiencia teatral imperdible.

Ubicación : Sala Ana Frank

: Sala Ana Frank Hora : 22:00

: 22:00 Precio: $12.000

