Wanda Nara vende su mansión de los escándalos: cuál es el monto millonario que pide por la casa de Tigre

La propiedad que fue el epicentro de los escándalos más resonantes de Wanda Nara está a punto de cambiar de manos. Este lunes en DDM, el periodista Guido Záffora lanzó la primicia: la conductora de Telefe decidió poner el cartel de "se vende" en su icónica mansión del country Santa Bárbara, en Tigre.

El inmueble, que atesora entre sus paredes desde batallas judiciales hasta desalojos policiales, busca un nuevo dueño que esté dispuesto a desembolsar una cifra millonaria para quedarse con un pedazo de la historia mediática argentina.

Cómo es y cuánto pide Wanda Nara por su casa ubicada en el Tigre.

La historia de esta vivienda es digna de una serie de streaming. Según recordó Záffora en el ciclo de Mariana Fabbiani, la casa llegó a manos de Wanda Nara en 2021 tras una ardua gestión de la abogada Ana Rosenfeld. “Cuando Maxi López no pagó alimentos, Ana Rosenfeld hizo que, en un juicio en 2021, Wanda Nara se quede con esta casa que es la de Santa Bárbara”, detalló el panelista.

Desde aquel momento, el lugar se convirtió en el refugio de Wanda, pero también en el escenario de situaciones límites que recorrieron todos los portales de noticias.

Wanda Nara ya se instaló en el Chateau Libertador y dejó la casa de Tigre para visitas ocasionales.

El inmueble no es solo cemento y diseño; es el sitio donde ocurrió aquel extraño episodio que dio la vuelta al mundo. “Fue la casa en la que Mauro grabó a Wanda”, rememoró el periodista, haciendo alusión al video donde Icardi registró a su ex riéndose en un sillón junto a Kennys Palacios mientras intentaba retirar sus cosas.

casa-wanda-nara-tigre1 La imponente fachada de la mansión de Wanda Nara en el country Santa Bárbara, Tigre. Archivo MDZ

En cuanto a las especificaciones técnicas, la residencia es un verdadero sueño arquitectónico. Está edificada sobre un lote de 2200 metros cuadrados con salida directa al lago y posee 600 metros cubiertos de puro confort.

El interior cuenta con una cocina con isla central, un imponente living con hogar a leña, family room y un comedor con vistas panorámicas al jardín. Cada rincón fue pensado para la vida familiar de alto nivel, aunque hoy la empresaria prefiera utilizarla solo de forma esporádica antes de concretar la transacción definitiva.

casa-wanda-nara-tigre La vista exclusiva al lago desde el jardín de 2200 metros que busca nuevo dueño. Instagram @wanda_nara

Para aquellos interesados en adquirir este búnker de lujo, el precio de salida ronda los 2,2 millones de dólares. No obstante, Wanda Nara también contempla la opción de un alquiler, aunque con una condición innegociable: la casa se entrega totalmente vacía, sin los muebles que fueron testigos de sus crisis matrimoniales.