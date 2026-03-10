La conductora de El Trece confirmó que habló con el actor en las últimas horas y reveló todos los detalles.

Luciano Castro volvió a ser noticia en las últimas horas luego de que fue dado de alta tras estar internado en una clínica de rehabilitación. El actor habló en A la Tarde (América) por primera vez y Moria Casán también confirmó que mantuvo diálogo.

"Estoy bien, pedí ayuda y me dieron ayuda. Me interné, es verdad, y me ayudaron mucho los profesionales del lugar y los compañeros", expresó en la declaración que le brindó al cronista de Karina Mazzocco el día lunes.

Moria por su lado decidió ventilar los detalles de la charla que mantuvo con Luciano Castro y lo hizo en El Trece: "Sigo hablando con él, se está reparando", confesó la conductora respecto a la charla con el artista.

Moria Casán reveló detalles de la charla íntima con Luciano Castro Moria Casán ventiló la charla íntima que tuvo con Luciano Castro tras ser dado de alta: "Está..." También aclaró que "cuando él esté bien va a hacer un audio para mí o una entrevista telefónica. Hablo con él por WhatsApp, pero no quiero presionar. Cuando él se sienta bien vendrá o no vendrá; lamentablemente, está deprimido".