La primera foto de Luciano Castro junto a uno de sus hijos tras la internación voluntaria

El actor finalmente recibió el alta y comenzó a disfrutar tiempo con sus seres queridos tras el complicado momento que atravesó.

Luciano Castro finalmente fue dado de alta del centro de rehabilitación en el que se internó de manera voluntaria tras el escándalo que estalló en el verano. El actor finalmente rompió el silencio y ahora se conoció una tierna foto con uno de sus hijos.

Luciano dialogó con Oliver Quiroz para A la Tarde y contó cómo se encuentra tras la internación en la clínica de rehabilitación: "Estoy bien, pedí ayuda y me dieron ayuda. Me interné, es verdad, y me ayudaron mucho los profesionales del lugar y los compañeros".

Pochi, panelista de Puro Show, compartió en sus redes sociales la primera imagen del actor junto a su hijo: "Luciano Castro acompañando a su hijo este fin de semana". En la foto se los puede ver abrazados tras un partido de fútbol.

La primera imagen de Luciano Castro junto a uno de sus hijos Captura de pantalla 2026-03-10 163710 Luciano Castro y su hijo. Foto: Instagram / @gossipeame. "Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y que más amo, que son mis hijos. Es largo y angustiante, estuve muy deprimido, pero por suerte pedí ayuda y me ayudaron, es lo importante", expresó.