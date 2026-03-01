Afirman que Luciano Castro habría dejado la internación voluntaria: dónde se lo vio y con quién

La noticia la dieron a conocer en las redes sociales del programa de Moria Casán y confirmaron que van a ampliar el tema.

Luciano Castro fue noticia semanas atrás luego de que Pepe Ochoa confirmó en LAM que efectivamente había decidido internarse luego de la gran exposición que tuvo por la escandalosa separación con Griselda Siciliani. En medio de todo esto se conoció una noticia alentadora.

Es que el actor finalmente habría dejado la internación voluntaria. Esta noticia comenzó a circular luego de un posteo que realizaron desde las redes del programa de Moria Casán, contando las últimas novedades.

"Primicia. Nuestra querida compañera María Fernanda Callejón recibió la mejor noticia", comenzaron escribiendo. Luego agregaron que el actor finalmente estaría fuera del centro de rehabilitación y contaron dónde lo vieron y a quién acompañó.

Luciano Castro habría dejado la internación voluntaria Captura de pantalla 2026-03-01 151238 Luciano Castro habría salido de la internación voluntaria. Foto: Instagram / @lamanianaconmoria. "Fue visto fuera de la clínica acompañando a su hijo a un cumpleaños", comentaron. Lo cierto es que mañana revelarán más datos sobre este tema que surgió en las últimas horas y que alegra a los familiares y amigos del actor.