Un participante de Gran Hermano anunció que quiere abandonar el reality: de quién se trata
El programa de Telefe tendría una nueva baja luego de que un jugador expresó sus ganas de salir de la casa más famosa.
Gran Hermano volvió a la pantalla de Telefe con una generación dorada que tuvo una enorme repercusión en redes sociales. Antes de su primera gala de eliminación, dos jugadores salieron de la casa más famosa por motivos personales y de salud, y ahora un participante anunció que quiere irse.
Se trata nada más y nada menos que de Gabriel Lucero, uno de los participantes que ingresó en la primera noche del reality. Todo surgió durante una charla que mantuvo con uno de sus compañeros en la habitación.
Te Podría Interesar
"Me quiero ir, solamente no quisiera irme primero por una cuestión de dignidad, nomás", comenzó diciendo Lucero, dejando en claro sus intenciones de armar las valijas y retirarse de la casa más famosa del país tras la gala de eliminación.
Gabriel Lucero, el participante que quiere abandonar Gran Hermano 2026
Hay que decir también que Gabriel Lucero es uno de los jugadores que están en placa y, con estas declaraciones, los seguidores del programa podrían votarlo para que abandone por la placa y no de forma voluntaria el juego.
"No es para mí, no me hallo. Me siento demasiado frágil para esto, no me lo imaginaba. No quiero sacrificar mi cordura", subrayó en el final de charla. Todo se definirá el lunes 2 de marzo cuando Santiago del Moro anuncie en vivo quién será el primer eliminado.