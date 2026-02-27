Entrá y votá: quién querés que sea el primer eliminado de Gran Hermano 2026

El reality de Telefe vivirá la primera gala de eliminación el próximo lunes y ya hay tensión entre los participantes que quedaron en la placa.

Gran Hermano 2026 abrió las puertas de la casa más famosa del país con una generación dorada que ya causa repercusión en las redes sociales. La primera semana llegó al final y el próximo lunes será la gala de eliminación.

Durante las primeras 24 horas, la placa funcionó bajo la modalidad de voto positivo. Esto significa que el público debió elegir a sus favoritos para que permanezcan en la competencia. Al conocerse todos los salvados, la placa cambió y el voto es negativo, la gente podrá elegir qué jugador será eliminado del programa.

El desenlace final se conocerá este lunes 2 de marzo, en una gala de eliminación que promete ser el primer gran termómetro de popularidad para este renovado elenco de celebridades y figuras históricas.

Gran Hermano vivirá su primera gala de eliminación el próximo lunes ¿Quién querés que abandone Gra... Los participantes que corren peligro de ser el primer eliminado de esta edición dorada son Brian Sarmiento, Sol Abraham, Emanuel Di Gioia, Gabriel Lucero y Yanina Zilli. La votación se podrá hacer de dos maneras.