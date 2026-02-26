Andrea del Boca es una de las figuras que ingresó a la casa más famosa y Guido Záffora reveló el sueldo que percibe semanalmente.

Gran Hermano volvió con todo a la pantalla de Telefe y, a diferencia de otros años, apostó por figuras conocidas en la televisión o redes sociales. Quien abrió la casa más famosa fue Andrea del Boca y sorprendió a todos adentro del reality.

En los últimos días comenzó a circular un fuerte rumor sobre el contrato que la actriz acordó para ingresar a Gran Hermano. En medio de los rumores, Guido Záffora fue el encargado de confirmar el millonario monto que recibe por semana.

"Les digo cuánto gana Andrea y cuánto ganan los participantes para que vean la diferencia y la estelaridad", comenzó diciendo el periodista en el programa de Mariana Fabbiani. Luego de esto dejó en claro que "Andrea del Boca cerró un caché de seis millones de pesos por semana".

El contrato de Andrea del Boca en Gran Hermano ¡Impactante! Revelan el millonario contrato de Andrea del Boca en Gran Hermano Pero esto no es todo, ya que luego expresó que los participantes ganan tan solo "$157.000 semanales". Esta cifra indignó a Mariana Fabbiani, quien sostuvo que los otros jugadores no llegan al millón de pesos por mes.