Tensión total en Gran Hermano tras un durísimo enfrentamiento entre Andrea del Boca y Yanina Zilli: "La Cristina"

La casa de Gran Hermano Generación Dorada ya está dando de qué hablar. Con 26 participantes conviviendo bajo el mismo techo, era cuestión de tiempo para que el primer gran conflicto estallara, y como ocurre en todas las temporadas, el detonante fue la comida . En esta oportunidad, las protagonistas del tenso cruce fueron nada menos que Andrea Del Boca y Yanina Zilli .

Cabe recalcar, que si bien la edición empezó con 28 personas, Daniela de Lucia abandonó la competencia tras el fallecimiento de su padre, mientras que Divina Gloria sufre un cuadro de hipertensión que debe ser controlado.

Desde su ingreso, Andrea Del Boca dejó en claro que su lugar de pertenencia sería la cocina. Sin embargo, su instinto maternal y su afán por cuidar las provisiones chocaron de frente con las ansias del resto de los "hermanitos".

El escándalo se desató cuando Yanina Zilli se dispuso a comer y fue frenada en seco por la actriz. "No, esperá que comamos todos" , fue la orden de Del Boca , quien busca proteger alimentos clave y codiciados como el jamón, la palta y los huevos. La situación volvió a repetirse con Danelik y Pincoya , quienes intentaron tomar un pedazo de fiambre, pero Del Boca lo impidió.

Ante lo ocurrido, Zilli expresó: " Algunas creen que son dueñas" . Mientras tanto, el panel le otorgó el título de "la Cristina de la Casa" , expresando que la actriz tomó el mando: "El jamón es de todos. Si no lo cuidan, no va a haber más. Pero ellos cuando llegan creen que es un club" .

La reacción de Yanina

La actitud de Andrea no cayó nada bien a Zilli, quien decidió quejarse con un grupo cercano de compañeros. Según los críticos, lo que realmente molestó a la exvedette no fue la intención de cuidar la comida, sino el tono imperativo y autoritario con el que la actriz de telenovelas dio la directiva: "Son dos minas grandes y Yanina tiene un carácter impresionante".

Con Santiago del Moro observando de cerca y la tensión en aumento, la casa se divide entre los que apoyan el racionamiento estricto de Andrea y los que, como Yanina, no están dispuestos a recibir órdenes. "Está odiada" afirmaron sobre la reacción de Zilli, dejando en claro que este es solo el primer round de una batalla que promete ser histórica.

Tras lo ocurrido, Andrea tuvo su turno de nominar, dando dos votos a Carmiña, la participante paraguaya, y un voto a Yanina Zilli. Con la acción, demostró que los roces entre las titanes, son evidentes.