Piden la expulsión de un participante de Gran Hermano por un escandaloso motivo: "Asco"

El jugador del reality de Telefe fue duramente criticado en las redes sociales y algunos usuarios piden la eliminación directa.

Gran Hermano volvió a la pantalla de la televisión argentina y todos los "hermanitos" ya se encuentran en la casa más famosa del país. La Generación Dorada se puso en marcha con figuras de la talla de Andrea del Boca y diferentes figuras como exfutbolistas e influencers.

Brian Sarmiento fue uno de los participantes "famosos" que ingresó al juego y ya se encuentran pidiendo la expulsión de este participante. Todo sucedió luego de que se filtró un video donde se lo puede ver sin ropa interior mientras en la habitación se encontraban hombres y mujeres charlando normalmente.

El clip, por supuesto, que se viralizó al instante en las cuentas de redes sociales que siguen el reality y causó total repudio en los usuarios. Recordemos que Brian es una figura bastante polémica y que pretende dar show hasta el final.

Los usuarios puden la expulsión de Brian Sarmiento en Gran Hermano Captura de pantalla 2026-02-25 142444 Escándalo por la actitud de Brian Sarmiento en Gran Hermano. Foto: captura de video / DGO. "Nada más villero que cambiarte delante de todos", "Cómo puede ser que no tengas un toque de pudor, yo no me podría cambiar ni tapado", "Me da un asco este Brian! Cada que lo veo me genera náuseas", "Que se vaya", fueron algunas expresiones de las personas en redes sociales mostrando el desagrado y hasta pidiendo la expulsión.