Divina Gloria, participante de Gran Hermano, será trasladada a una clínica y hay preocupación: el comunicado

Santiago del Moro compartió la noticia en su cuenta de Instagram y causó preocupación en los seguidores del reality.

Gran Hermano vive unas horas complicadas en lo que respecta a la vida y salud de los participantes de esta edición dorada. Luego de que se confirmó que Daniela de Lucía abandonó la casa por la muerte de su papá, revelaron una nueva noticia que causó intranquilidad.

Se trata de Divina Gloria; la participante abandonará la casa más famosa del país para ser trasladada a una clínica cercana. Esto fue comunicado por el propio Santiago del Moro y causó preocupación, ya que no dio mayores detalles sobre el estado de salud.

En su cuenta de Instagram, el conductor de Telefe expresó: "Aviso importante. Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores".

Divina Gloria será trasladada a una clínica Anuncio importante Santiago del Moro anunció que Divina Gloria será trasladada a una clínica. Foto: Instagram / @granhermanoar. "Obviamente se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones", expresó Santiago del Moro en el final del escrito. Por el momento no hay más novedades y se espera que hablen del tema en la gala de la noche.

El comunicado de Gran Hermano tras el fallecimiento del padre de Daniela de Lucía "Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela de Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación", expresaron en el inicio del escrito.