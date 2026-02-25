Robbie Williams sumó un nuevo show en Argentina: fecha y precio de entradas

El cantante británico vuelve al país en el mes de octubre y confirmaron la nueva fecha tras agotar el primer show.

Robbie Williams volverá al país en el mes de octubre y el furor en los fanáticos se desató. Tal es así que el primer show del artista quedó totalmente agotado y es por eso que sumarán una nueva fecha más en el Movistar Arena.

Esto se da en el marco de su gira donde presenta Britpop, su más reciente álbum de estudio. Con este lanzamiento, Robbie Williams alcanzó su 16° álbum N°1 en el Reino Unido, convirtiéndose en el artista con más discos en el puesto más alto de los rankings británicos.

Britpop incluye los sencillos “Rocket”, “Spies”, “Human”, “Pretty Face” y “All My Life”, y cuenta con colaboraciones de Chris Martin, Gaz Coombes, Tony Iommi, Jesse & Joy y Gary Barlow. El nuevo show será el día dos de octubre y hay máxima expectativa por su llegada a la Argentina.

Nueva fecha de Robbie Williams en Argentina Captura de pantalla 2026-02-25 162532 Robbie Williams se prepara para hacer estallar el Movistar Arena. Foto: Instagram / @movistararenaar. La gira homónima fue un éxito masivo en Europa y el Reino Unido, convocando a más de 1,2 millones de personas, con críticas sobresalientes de la prensa internacional. En Buenos Aires, el público podrá disfrutar de las canciones de su nueva era junto a clásicos inolvidables como “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Feel” y “Angels”.

El precio de las entradas para los shows de Robbie Williams en Argentina Las entradas para este segundo show se pueden adquirir a través de la página web del Movisar Arena haciendo clic en este enlace. El día jueves 26 de febrero se habilitará una preventa exclusiva para los clientes que tenga a American Express Platinum a partir de las 12:30 horas.