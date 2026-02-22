Así llegó Chayanne al país y un último posteo que explotó en redes sociales: "No lo puedo creer"

A más de un lustro de su última presentación, el mítico artista ingresó al país para próximamente rememorar clásicos y éxitos. Su aterrizaje estuvo marcado de una gran reacción.

Tras más de seis años de espera, el regreso de Chayanne a la Argentina ya es un hecho. El ídolo puertorriqueño arribó al país para dar inicio a su maratónica gira "Bailemos Otra Vez Tour" y la expectativa de sus fanáticos está por las nubes. En las últimas horas, el cantante mostró su llegada al suelo nacional y provocó emoción.

Una última actualización Embed - Así llegó Chayanne a la Argentina y su reacción no tardó en viralizarse: "No lo puedo creer" El artista hizo estallar sus redes sociales al publicar un video desconocido, donde se lo ve recién aterrizado y mostrándose visiblemente emocionado por su retorno al país tras una última visita en noviembre de 2019.

"Llegué a Argentina, no lo puedo creer... estoy feliz. Espero poder bailar y cantar con ustedes", expresó, desatando la locura virtual de miles de seguidores que aguardan ansiosos sus shows.

Un aterrizaje con pasión por el deporte chayanne-llegada-argentina (1) El cantautor se prepara para brindar varias noches de música. Archivo MDZ Luego de brindar un exitoso concierto en Uruguay el pasado jueves 19 y tomarse el viernes para descansar, Chayanne aterrizó en Buenos Aires este sábado 21 a bordo de un vuelo privado. Viajó acompañado de su círculo más íntimo: su mánager y uno de sus hermanos.

Fiel a su estilo y preparándose para una estadía que durará casi tres semanas, el cantante no viajó ligero. Desembarcó con ocho valijas y dos juegos de palos de golf. Este último detalle no es menor, ya que refleja su intención de combinar el intenso ritmo laboral de la gira con su gran pasión deportiva, aprovechando sus días libres para recorrer los campos locales y disfrutar de la ciudad. Además, planea reencontrarse con colegas y mantener el contacto cercano que siempre lo ha caracterizado con el público argentino.