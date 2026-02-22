Filtraron la lista completa de Gran Hermano Generación Dorada y hay polémica: quiénes serían los participantes

A horas del gran debut en la pantalla de Telefe, una cuenta de X viralizó las supuestas fotos oficiales de los participantes. Hay exhermanitos, familiares de famosos, una figura internacional, entre otros.

Este lunes 23 de febrero, las puertas de la casa vuelven a abrirse para dar inicio a Gran Hermano Generación Dorada, una edición que promete revolucionar el formato al combinar a participantes desconocidos con figuras consagradas del espectáculo, el deporte y el universo digital. Sin embargo, un paso a la izquierda arruinó la sorpresa.

Aunque la producción había planeado un ingreso escalonado en dos tandas para estirar el suspenso, la filtración de la lista completa este domingo empañó la estrategia oficial. A través de la cuenta de X denominada Meshmath, comenzaron a circular las fotografías de estudio que los concursantes se realizan previo al aislamiento para ser utilizadas en las galas de nominación, confirmando así los nombres que hasta el momento, eran solo rumores de pasillo.

Los posibles personajes del nuevo Gran Hermano GRAN HERMANO Una nueva entrega que promete cautivar la televisión. Créditos: Archivo MDZ Dentro del grupo de figuras con trayectoria, destaca el impactante ingreso de la actriz Andrea del Boca, quien compartirá techo con la humorista Divina Gloria y la emblemática vedette de los años 90, Yanina Zilli. El cupo de los mediáticos de alto perfil será cubierto por Kennys Palacios, el estilista e íntimo amigo de Wanda Nara, y el exfutbolista Brian Sarmiento, cuya personalidad extrovertida promete ser un motor de conflicto y entretenimiento dentro de la convivencia.

GRAN HERMANO Los supuestos personajes de la Generación Dorada. X @Meshmath La cuota de "expertos" en el juego estará representada por exparticipantes que buscan su revancha. Se trata de Solange Gómez y Emmanuel Di Gioia, dos de los concursantes más recordados de la edición 2011. A ellos se les sumará una figura internacional de peso: "La Pincoya", finalista de Gran Hermano Chile, reconocida por su estilo confrontativo y su capacidad para generar momentos virales.

los supuestos participantes de GH Los supuestos personajes de la Generación Dorada. X @Meshmath El casting se completa con nombres vinculados a la nueva generación y al entorno de otros famosos. Ingresarán Lola Poggio, hermana de la finalista Julieta Poggio; Juanicar, actor de la exitosa película La Sociedad de la Nieve; Franco, la pareja de Lizardo Ponce; y Manuel, el exnovio de Zoe Bogach.