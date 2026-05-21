Andrea del Boca volvió a Gran Hermano: así fue el momento en el que descolocó a todos

La gala de repechaje de Gran Hermano Generación Dorada dejó uno de los momentos más comentados de la temporada con el reingreso de Andrea del Boca . La actriz volvió a la competencia gracias al golden ticket y sorprendió a todos.

La actriz fue la última participante en atravesar la puerta de la casa. Para su regreso eligió aparecer detrás de un gran abanico negro que cubría completamente su cara, lo que generó desconcierto y expectativa entre los jugadores.

Mientras intentaban descubrir quién estaba detrás del accesorio, varios participantes comenzaron a lanzar preguntas entre ellos. "¿Es Andrea?", repetían entre comentarios y risas, tratando de confirmar si realmente se trataba de la artista.

Más adelante, Santiago del Moro ingresó de manera virtual para recibir oficialmente a los nuevos jugadores y aprovechó el momento para preguntarle a Del Boca cómo seguía de salud luego de la caída que había provocado su salida del reality.

Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada La actriz habló sobre su salud. Captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

"Bien, no tengo el alta todavía definitiva, estoy con una placa toda entera", explicó Andrea con total sinceridad al hablar sobre su recuperación.

Además, Andrea del Boca reveló que desde la clínica aceleraron todo para que pudiera reincorporarse rápidamente al programa. "Tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo", recordó la artista que le dijeron, dejando en evidencia que su vuelta a la casa era una de las más esperadas de esta edición.