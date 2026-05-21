¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder

En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.

Tomá nota de las películas que llegan este jueves y no te podés perder. / IA MDZ

Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos dos de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.

Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan para que disfrutes a pleno

El pasajero del diablo el-pasajero-del-diablo El pasajero del diablo. Sinopsis: Tras presenciar un terrible accidente en la autopista, una joven pareja pronto se da cuenta de que no salieron ilesos del lugar del siniestro, pues una presencia demoníaca llamada el Pasajero, que no se detendrá hasta atraparlos a ambos, convierte su aventura en la carretera en una pesadilla.

Elenco: acob Scipio, Lou Llobell, Melissa Leo, Joseph Lopez, Tony Doupe, Bonni Dichone, Devielle Johnson, Jessica Cruz, Miles Fowler, Alan Trong

Duración: 94 minutos