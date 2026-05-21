¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder
En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.
Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos dos de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.
- El pasajero del diablo
Sinopsis: Tras presenciar un terrible accidente en la autopista, una joven pareja pronto se da cuenta de que no salieron ilesos del lugar del siniestro, pues una presencia demoníaca llamada el Pasajero, que no se detendrá hasta atraparlos a ambos, convierte su aventura en la carretera en una pesadilla.
Elenco: acob Scipio, Lou Llobell, Melissa Leo, Joseph Lopez, Tony Doupe, Bonni Dichone, Devielle Johnson, Jessica Cruz, Miles Fowler, Alan Trong
Duración: 94 minutos
- El Mandalorian y Grogu
Sinopsis: El cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu.
Elenco: Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Steve Blum, Sigourney Weaver, Jonny Coyne, Dave Filoni
Duración: 132 minutos