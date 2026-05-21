El Festival de Cannes puso de moda los looks más llamativos del año

El Festival de Cannes 2026 dejó de ser solo un evento de cine para convertirse en una gran vidriera de tendencias globales. Las celebridades apostaron por colores fuertes, transparencias y looks más teatrales que dominaron redes sociales y revistas internacionales. La nueva estética busca llamar la atención y transmitir lujo , diversión y espectáculo.

Embed - El Festival de Cannes impuso el nuevo glamour global

El histórico Festival de Cannes Film Festival se transformó en uno de los eventos de moda más importantes del mundo. Aunque nació para premiar películas, hoy millones de personas siguen la alfombra roja por los vestidos, las joyas y los looks extravagantes que usan las celebridades.

Este año se destacaron vestidos violetas, rojos, amarillos y plateados que rompieron con el minimalismo de temporadas anteriores. Las grandes marcas buscan ahora generar impacto visual en fotos y videos que rápidamente circulan en redes sociales y medios internacionales.

La tendencia 2026 apuesta a la exageración elegante: más brillo, más transparencias y combinaciones arriesgadas.

La tendencia 2026 apuesta a la exageración elegante: más brillo, más transparencias y combinaciones arriesgadas. Créditos: Mario Simonovich.

El nuevo glamour busca espectáculo

Las revistas europeas explican que el lujo actual intenta entretener y sorprender para captar la atención en una época dominada por Instagram, TikTok y el consumo rápido de imágenes.

Fuentes consultadas: Vogue: Dua Lipa y la tendencia de colores intensos en Cannes 2026 - Vogue: las tendencias beauty y glamour del Festival de Cannes 2026 - Festival de Cannes Oficial - Vanity Fair