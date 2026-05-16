"Esto es más que un Oscar": las emocionantes palabras de John Travolta tras ser premiado en Cannes

El Festival de Cannes suele ser el escenario de grandes acuerdos y estrenos rutilantes, pero la edición de 2026 reservaba un momento de pura magia cinematográfica. John Travolta , el hombre que le puso cuerpo y ritmo a las décadas más vibrantes del siglo XX, fue distinguido de manera inesperada con la Palma de Oro de Honor.

El galardón, entregado por el delegado general Thierry Frémaux, tomó por sorpresa al actor de 72 años, quien no pudo ocultar su conmoción sobre el escenario principal.

"No me lo puedo creer, esto es más que un Oscar", confesó un Travolta visiblemente movilizado tras observar una recopilación de las escenas e imágenes que marcaron su trayectoria en clásicos como Fiebre del sábado noche y Pulp Fiction. El intérprete destacó la importancia de las bandas sonoras en su carrera, asegurando que esas melodías constituyen la esencia de su vida y de su recorrido como artista.

A sus 72 años, el actor estadounidense repasó las imágenes más icónicas de su extensa carrera en la pantalla grande.

Con este reconocimiento, el actor se une a figuras como Peter Jackson y Barbra Streisand, completando el trío de leyendas homenajeadas en la actual temporada del certamen francés.

jhon-travolta-cannes El artista se mostró profundamente conmovido al comparar la distinción europea con el valor de un premio Oscar. Getty images

El paso del astro de Hollywood por la Riviera francesa no se limitó a la nostalgia del pasado. Travolta acudió al festival para presentar Ven a volar conmigo, su ópera prima como director. La producción, que desembarcará en la plataforma Apple TV+ el próximo 29 de mayo, rescata un viejo anhelo del actor: un libro ilustrado que escribió a finales de los noventa inspirado en su obsesión por la aeronáutica, disciplina en la que acumula alrededor de 9.000 horas de vuelo.

Travolta junto a sus fanáticos antes de recibir la Palma de Oro.

La película ofrece un relato con tintes pseudo-biográficos sobre la edad dorada de la aviación, narrando la odisea de un joven entusiasta y su madre rumbo a Hollywood. Rodeado de su familia y colaboradores en la sala de proyección, Travolta agradeció el respaldo de su círculo íntimo, señalando que la obra recupera la fascinación de su niñez. A sus 72 años, el eterno bailarín del cine demostró que todavía está listo para desplegar las alas y conquistar nuevos horizontes creativos.