Festival de Cannes: estos son los 10 looks más deslumbrantes de la alfombra roja del primer día

Mirá los looks del primer día de la 79ª edición del Festival de Cannes y votá por tu favorito al final de la nota.

Este martes 12 de mayo, en la Croisette de la Riviera Francesa, arrancó la 79ª edición del Festival de Cannes, el evento cinematográfico más esperado del año que durante casi dos semanas (hasta el próximo 23 de mayo) reunirá a celebridades, directores y cinéfilos de todo el mundo en una celebración que va mucho más allá del cine.

Bajo la dirección de Iris Knobloch y el delegado general Thierry Frémaux, el festival promete una agenda cargada de estrenos y apariciones memorables, siendo también un referente de estilo fuera de la escalinata del Palais des Festivals, donde la moda se codea con el séptimo arte en igualdad de condiciones.

Este año, las miradas estarán puestas en varias direcciones. Por un lado, los competidores por la Palma de Oro (que, por cierto, Peter Jackson recibió una Palma de Oro honorífica en la apertura del festival), una selección que promete ser tan diversa como polémica, con directores consagrados y nuevas voces que buscan hacerse un nombre en el firmamento cinematográfico. Por el otro, las proyecciones fuera de competencia, estrenos que no buscan el premio pero sí la visibilidad.

En medio de todo eso, la moda: los diseñadores que visten a las estrellas, los joyeros que prestan sus piezas más valiosas, los peluqueros y maquilladores que trabajan contrarreloj para que cada aparición sea impecable. Es por eso que, en esta nota, te presentamos 10 de los looks que brillaron en la alfombra roja.

Mirá los looks en el Festival de Cannes: Uma Jammeh Cannes (1) EFE