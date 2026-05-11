La chaqueta low cost de la reina Letizia: un look de royal para imitar

Mientras otras royals gastan fortunas en sus armarios, la reina Letizia demuestra que con estilo y buenos ojos se puede lucir bien sin gastar de más. ¡Mirá!

En su reciente visita a Pamplona con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja, la reina Letizia de España eligió como prenda estrella un blazer rosa de estilo New Look, un diseño que ya había lucido a principios de 2025 y que regresó para combatir el frío con estilo. Lo más interesante de esta elección, es que se trata de una prenda asequible que la reina adquirió en rebajas.

El tono rosa suave que eligió Letizia funciona como un punto de luz que rejuvenece las facciones y le da frescura a cualquier estilismo invernal, para no caer en la monotonía de los colores oscuros. Pero ojo, porque el rosa puede generar dudas a la hora de combinarlo en épocas de frío, y ahí es donde la monarca española nos dio la respuesta definitiva: el contraste con el negro.

Para esta ocasión, Letizia optó por una blusa con lazada y unos pantalones sastreros de Hugo Boss en negro, logrando un equilibrio perfecto entre la dulzura del pastel y la sobriedad del oscuro. El blanco también hubiera sido una opción ideal para un look más luminoso, pero el negro logró un aire de autoridad necesario para un compromiso oficial donde hay que ser elegante pero también imponer respeto.

Para completar el estilismo, Letizia llevó el pelo suelto con raya al costado y ondas muy naturales, manteniendo esa estética effortless que tanto la caracteriza últimamente. El detalle que terminó de cerrar el look fueron unos zapatos de Pretty Ballerinas con un taco de 4 centímetros.

En cuanto a las joyas, Letizia se mantuvo fiel a sus imprescindibles, luciendo un anillo Coreterno, su amuleto italiano de oro amarillo, y los pendientes Skyline Crawler, un diseño de Gold&Roses inspirado en los rascacielos de Nueva York, confeccionado en oro blanco y diamantes.