Esta prenda de los 80 vuelve con todo: mirá el look

Una reconocida influencer revivió una prenda famosa de los años 80 y demostró cómo crear un look canchero para el día o la noche. ¡Mirá!

Desde sus redes sociales, Stephanie Demner mostró cómo elevar un look con una sola prenda que fue furor en los años 80 pero que hoy vuelve con fuerza, logrando una fórmula infalible tanto para el día como para la noche.

El eje del look fue un spencer negro, una chaqueta corta que en la década del 80 usaban las ejecutivas con hombreras y toda la actitud de poder. Stephanie lo combinó con un body de encaje negro, una pieza que le dio textura y un aire más jugado, que sirvió para levantar el conjunto y convertirlo en algo memorable.

A eso le sumó un jean de tiro alto en tono claro, más relajado, que contrastaba con la sofisticación del blazer y el body, generando un equilibrio entre lo casual y lo chic. El mix de texturas (el encaje del body, la lana del spencer y el denim) fue uno de los grandes aciertos del look.

Para completar, Stephanie eligió botas altas negras, un ítem que le dio presencia y ese toque rockero que convierte cualquier look en una opción ideal tanto para una tarde de compras como para una salida nocturna. En cuanto a los complementos, llevó una cartera negra que acompañó la paleta, y unos anteojos de sol rectangulares que cerraron el estilismo con un toque canchero.