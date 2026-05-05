Quién es el reconocido actor de Hollywood que lució una campera de la Selección Argentina

Un reconocido actor de Hollywood causó sensación al lucir con orgullo una prenda de la Selección Argentina en pleno Broadway. ¡Mirá quién es!

En pleno corazón de Broadway en Nueva York, Timothée Chalamet fue captado por las cámaras mientras bajaba de un auto de lujo junto a su novia, Kylie Jenner, y lo que parecía una salida más de una pareja famosa se transformó en un verdadero fenómeno viral cuando todos notaron la prenda que el actor había elegido para la ocasión.

El modelo se trató de una campera retro de la Selección Argentina, específicamente de la marca Adidas de la colección 2006, valuado en 219.999 pesos argentinos.. El actor revolucionó las redes sociales en cuestión de minutos porque, seamos sinceros, nadie esperaba ver a uno de los galanes más codiciados de Hollywood paseándose por las calles neoyorquinas con los colores de nuestra bandera bien puestos.

El motivo de la asistencia al teatro de la pareja fue presenciar la función de "T. fear of 13", una obra que tiene una conexión muy directa con el círculo íntimo de Jenner: resulta que su hermana, Kim Kardashian, es la productora de la pieza, así que el apoyo familiar estaba más que justificado.

Más allá del motivo cultural, el look de Chalamet se volvió el centro de la conversación porque es fiel a su estilo relajado y descontracturado, pero esta vez con una prenda que nos tocó el corazón a todos los argentinos.