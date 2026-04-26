Un famoso actor argentino sorprendió al blanquear a su novio con un fuerte mensaje: "Parte de mí que no conocen"

El mundo del espectáculo se vio revolucionado en las últimas horas tras una inesperada y emotiva publicación en redes sociales. Uno de los actores y creadores de contenido más queridos del país, que supo brillar en exitosas producciones de Disney y Nickelodeon y ganarse el cariño de toda una generación, decidió mostrar una faceta inédita.

Siempre caracterizado por mantener un estricto perfil bajo respecto a su intimidad, el joven artista eligió una fecha muy especial para romper el silencio, presentar públicamente a su pareja y compartir con su público una parte profunda de su vida personal que hasta hoy mantenía resguardada.

Se trata de Kevsho (Kevin Roberto) , quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para celebrar el cumpleaños de su novio, Iván Lorenzo, un joven ajeno al medio que hasta el momento nunca había aparecido en sus redes.

A través de un carrusel de fotografías que retratan diferentes momentos de complicidad y viajes compartidos, el actor blanqueó su relación sentimental. Junto a las postales, redactó un extenso y conmovedor texto que rápidamente acumuló miles de interacciones. "Feliz cumpleaños a la persona de la que aprendo todos los días, que vino a cambiarme por completo la forma de ver la vida y el único que logró que empiece a tomar mate", comenzó relatando.

kevsho 34 El actor tiene 28 años. IG @kevsho

En la misma publicación, el actor profundizó sobre el impacto positivo de este vínculo y la necesidad de ser genuino con la comunidad que lo acompaña desde sus inicios. "El que me inspira y me hace ser mejor. Ojalá todos tengan el privilegio de tener un Iván en sus vidas", expresó con notable emoción.

kevsho 4 El actor junto a su novio. IG @kevsho

Para concluir, Kevsho explicó el motivo central detrás de su decisión de hacer público el romance: "Quería que lo conozcan para mostrarles una parte de mí que quizás no conocen. Una parte un poco más sensible, más íntima y más honesta. Te amo amor, gracias por elegirme cada día. La vida es mucho más linda con vos".