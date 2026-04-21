Telefe sigue planificando sus futuros proyectos y en la mira está Popstars, el clásico reality que volverá a la pantalla del canal y promete arrasar. En las últimas horas se conoció una novedad que sorprendió a todos y que tiene a un actor como protagonista.

El programa tiene una convocatoria abierta en todo el país e invita a participar a jóvenes mujeres de entre 18 y 25 años que sueñen con brillar sobre el escenario y formar una nueva banda que promete conquistar al público.

En Intrusos finalmente revelaron que Telefe ya concretó la llegada de Nicolás Vázquez para ser el conductor de la edición: "Se viene Popstars a la pantalla de Telefe , para junio o julio quieren el lanzamiento".

¡Bombazo! Afirman que un reconocido actor desembarca en Telefe para conducir un nuevo programa

"El conductor que ya cerró y está firmado es Nico Vázquez, ya está firmado. Nuestro Rocky será el conductor de Popstars después de conducir en El Trece", expresó Paula Varela, confirmando que el artista será quien lleve adelante la conducción.

Captura de pantalla 2026-04-21 181318 Nico Vázquez, el actor por el que apostó Telefe para Popstars. Foto: captura de video / América TV.

Recordemos que Nico Vázquez tuvo un paso por El Trece conduciendo Como Anillo al Dedo junto a Gimena Accardi. La periodista confirmó que en la jornada del lunes se terminó de concretar su llegada a Telefe.