Mario Alarcón se encuentra hospitalizado y preocupa su estado de salud

La farándula argentina se despertó este viernes 17 de abril con una noticia que nadie quería escuchar. El queridísimo Mario Alarcón , un prócer de nuestras ficciones con más de 40 años de trayectoria, se encuentra atravesando un momento crítico de salud que obligó a una internación de urgencia. Entre versiones cruzadas y la cancelación inmediata de sus compromisos laborales, el panorama encendió todas las alarmas en el ambiente artístico.

La salud del actor, de 78 años, viene dándole batalla desde el pasado 31 de marzo, cuando ingresó de urgencia al Hospital Durand por una insuficiencia cardíaca que se complicó con problemas respiratorios. Sin embargo, el bombazo informativo estalló en Bondi Live, donde se confirmó que la situación se resintió el último fin de semana.

Según el fuerte descargo de su hijo Matías, el cuadro fue de extrema gravedad : “Hace cinco días tuvo un nuevo episodio respiratorio y lo tuvieron que intubar”, confesó con angustia.

A este panorama se le sumó el descubrimiento de una isquemia y una miocardiopatía tras ser derivado a la Clínica de la Esperanza. La primicia sobre su estado actual indica que, aunque la situación fue límite, el actor está peleándola como un guerrero. Mario tuvo que cancelar todos sus trabajos pendientes, y hoy su celular es manejado exclusivamente por su hijo.

mario alarcon actor (1) El actor hace algunos años en TV. Captura de pantalla TV

Afortunadamente, las últimas horas trajeron un poco de alivio para sus colegas y fanáticos. En un mensaje enviado a los medios, Matías Alarcón confirmó una mejoría: “Hoy, por suerte, ya le sacaron el respirador; está lúcido y se siente bien”. No obstante, el actor no está fuera de peligro. El foco médico ahora está puesto en estabilizar su corazón para poder darle el alta con una medicación estricta.

mario alarcon actor Mario Alarcón en una película sobre dictadura llamada 1978. IMDB

Incluso, se baraja la posibilidad de una intervención futura para implantarle un CDI, un dispositivo que combina las funciones de marcapasos y desfibrilador. Mario Alarcón, ese rosarino que conquistó Buenos Aires con su talento, sigue en la mira de todos los que rezan por su recuperación.