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Julieta Poggio

¿Qué se hizo? El polémico retoque de Julieta Poggio que enfureció a sus fans y a nadie le gustó

Tras aparecer en una entrevista con José María Listorti, la ex Gran Hermano recibió una ola de comentarios negativos por sus nuevas carillas.

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¿Qué retoque se hizo Julieta? / Isntagram @poggiojulieta

¿Qué retoque se hizo Julieta? / Isntagram @poggiojulieta

Julieta Poggio, la it-girl indiscutida surgida de Gran Hermano, se convirtió en tendencia absoluta, pero esta vez no fue por sus looks de pasarela ni por sus proyectos teatrales. La actriz decidió pasar por el consultorio para realizarse un retoque estético en su sonrisa y el resultado generó un escándalo digital sin precedentes.

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Durante su entrevista con Listorti, la influencer se mostr&oacute; visiblemente inc&oacute;moda con sus nuevas carillas dentales.

Durante su entrevista con Listorti, la influencer se mostró visiblemente incómoda con sus nuevas carillas dentales.

Una sonrisa "extraña" y la reacción despiadada de los seguidores

La ex hermanita apareció en una entrevista reciente con José María Listorti y, casi de inmediato, las alarmas se encendieron en Twitter e Instagram. Julieta lució unas carillas dentales extremadamente blancas que, lejos de pasar desapercibidas, le habrían jugado una mala pasada. En varios fragmentos de video se la notó con una dicción diferente y gestos de incomodidad, evidenciando que todavía no logra dominar su nueva dentadura.

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Julieta Poggio sorprendi&oacute; a todos con un nuevo dise&ntilde;o de sonrisa que le cambi&oacute; las facciones del rostro.

Julieta Poggio sorprendió a todos con un nuevo diseño de sonrisa que le cambió las facciones del rostro.

La respuesta de su fandom no se hizo esperar y fue lapidaria. “No sé quién te hizo creer que había algo malo en tus dientitos naturales” y “Se te ve muy diferente, sacate eso”, fueron algunos de los dardos que recibió. Sus seguidores, que siempre destacaron su belleza fresca, le imploraron que reflexione: “Estás a tiempo de recapacitar”.

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El impactante blanco de sus dientes se convirti&oacute; en el blanco de los memes y las comparaciones en las redes sociales.

El impactante blanco de sus dientes se convirtió en el blanco de los memes y las comparaciones en las redes sociales.

El recuerdo prohibido de Marcos Ginocchio

Pero el bombazo estético no fue lo único que puso a Poggio en el centro de la escena. Durante su paso por Blender, la rubia volvió a tocar un tema que siempre genera primicia: su affaire con el "Primo", Marcos Ginocchio. Aunque intentó ser cautelosa, terminó soltando detalles que alimentaron la nostalgia de los fans de "Marculi".

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Julieta volvi&oacute; a recordar su v&iacute;nculo con Marcos Ginocchio y admiti&oacute; que "hab&iacute;a muchas ganas" entre ambos.

Julieta volvió a recordar su vínculo con Marcos Ginocchio y admitió que "había muchas ganas" entre ambos.

“Nunca fuimos novios. Pasaron cosas cuando se terminó el reality... había un montón de ganas”, confesó Julieta, aunque aclaró que prefiere no profundizar para proteger al salteño. “Lo cuido mucho porque es mi amigo”, sentenció.

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