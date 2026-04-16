¿Qué se hizo? El polémico retoque de Julieta Poggio que enfureció a sus fans y a nadie le gustó
Tras aparecer en una entrevista con José María Listorti, la ex Gran Hermano recibió una ola de comentarios negativos por sus nuevas carillas.
Julieta Poggio, la it-girl indiscutida surgida de Gran Hermano, se convirtió en tendencia absoluta, pero esta vez no fue por sus looks de pasarela ni por sus proyectos teatrales. La actriz decidió pasar por el consultorio para realizarse un retoque estético en su sonrisa y el resultado generó un escándalo digital sin precedentes.
Una sonrisa "extraña" y la reacción despiadada de los seguidores
La ex hermanita apareció en una entrevista reciente con José María Listorti y, casi de inmediato, las alarmas se encendieron en Twitter e Instagram. Julieta lució unas carillas dentales extremadamente blancas que, lejos de pasar desapercibidas, le habrían jugado una mala pasada. En varios fragmentos de video se la notó con una dicción diferente y gestos de incomodidad, evidenciando que todavía no logra dominar su nueva dentadura.
La respuesta de su fandom no se hizo esperar y fue lapidaria. “No sé quién te hizo creer que había algo malo en tus dientitos naturales” y “Se te ve muy diferente, sacate eso”, fueron algunos de los dardos que recibió. Sus seguidores, que siempre destacaron su belleza fresca, le imploraron que reflexione: “Estás a tiempo de recapacitar”.
El recuerdo prohibido de Marcos Ginocchio
Pero el bombazo estético no fue lo único que puso a Poggio en el centro de la escena. Durante su paso por Blender, la rubia volvió a tocar un tema que siempre genera primicia: su affaire con el "Primo", Marcos Ginocchio. Aunque intentó ser cautelosa, terminó soltando detalles que alimentaron la nostalgia de los fans de "Marculi".
“Nunca fuimos novios. Pasaron cosas cuando se terminó el reality... había un montón de ganas”, confesó Julieta, aunque aclaró que prefiere no profundizar para proteger al salteño. “Lo cuido mucho porque es mi amigo”, sentenció.