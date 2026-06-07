El último adiós al Indio Solari: Ulises Bueno rompió en llanto al homenajearlo con una icónica canción

La noticia del fallecimiento del Indio Solari el viernes 5 de junio a sus 77 años, generó una conmoción que traspasó cualquier frontera musical en la Argentina. En este contexto de duelo nacional, diversos artistas decidieron rendirle tributo desde sus respectivos escenarios, destacándose el profundo momento que se vivió en la provincia de Córdoba.

San Francisco fue testigo de uno de los homenajes más potentes y auténticos la noche del sábado. Durante su presentación en el tradicional baile de Bomberos, Ulises Bueno invocó al referente del rock popular y transformó la noche de cuarteto en un ritual de despedida.

El referente de la música tropical sorprendió a la multitud al interpretar los acordes de “Jijiji”, el emblemático himno de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La elección de la canción funcionó como un tributo cargado de sentimiento, que caló hondo tanto en el artista como en los presentes. A medida que avanzaba la interpretación, el momento desbordó a Ulises , quien se mostró conmovido y terminó quebrándose en el escenario. Sus lágrimas se volvieron parte esencial del homenaje, logrando una conexión profunda con el público, que respondió con ovaciones y muestras de afecto.

El emotivo gesto de Ulises Bueno se suma a una serie de reconocimientos que el mundo de la música le dedicó al exlíder ricotero durante el fin de semana. En la Ciudad de Buenos Aires, Lali Espósito aprovechó su histórica presentación en el estadio de River Plate para rendirle su propio homenaje.

Embed - Lali Homenajeó Al Indio Solari Con JiJiJi

Ante más de 80 mil personas, la cantante fusionó su tema “No me importa” con “Ji Ji Ji”, mientras las pantallas gigantes del Monumental proyectaban imágenes de Solari. “Gracias, Indio Solari, por tanto”, expresó Lali desde el escenario, generando una ovación masiva. Además, la artista había anticipado el tributo luciendo un buzo negro intervenido con las frases “Mi genio amor” y “En este día y cada día”, junto con las fechas de sus conciertos: 6 y 7 de junio de 2026.

El adiós más imponente, el de Los Fundamentalistas

Embed - Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Paralelamente, en el sur del país, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado protagonizaron la despedida más íntima y desgarradora. Tras conocer la noticia pocas horas después de aterrizar en Chubut, la banda decidió seguir adelante con su show en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia.

Bajo el frío patagónico y ante más de 7.000 personas, el grupo inició el concierto a las 21.31 con los clásicos “Pedía siempre temas en la radio” y “Un ángel para tu soledad”. Los músicos no pudieron contener las lágrimas durante la presentación, que fue transmitida en vivo a través de YouTube para permitir que cientos de miles de seguidores pudieran participar del duelo a la distancia.