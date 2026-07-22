El fuerte comentario de Jorge Rial por las teorías conspirativas tras la final entre Argentina y España

Jorge Rial se expresó en las últimas horas y fue contundente al hablar sobre las teorías que se viralizaron luego de la derrota del seleccionado nacional.

La Selección argentina volvió a representar de gran manera al fútbol sudamericano, aunque no pudo cumplir el objetivo de quedarse nuevamente con la Copa del Mundo. Tras perder con España, surgieron diferentes teorías conspirativas y Jorge Rial opinó fuertemente sobre esta situación.

El periodista y conductor de C5N decidió hablar con el cronista de Sálvese Quien Pueda (canal América) y lanzó comentarios muy tajantes al respecto: "Creo que es una conspiración de los mazones, los alienígenas y Alejandro Fantino en realidad", expresó en tono de broma.

El comunicador, dejando de lado la ironía y hablando seriamente, comentó que "va a tener explicación lo que pasó el domingo y con el tiempo nos vamos a enterar. Cualquier teoría de conspiración termina poniendo a los jugadores en un lugar de mier... porque significaría que fueron para atrás".

El comentario de Jorge Rial tras las teorías conspirativas "Me da mucha bronca y me preocupa la campaña antiargentina que hay de una manera desembozada en todo el mundo y sobre todo en España", comentó Rial en medio de las críticas que diversos usuarios han realizado sobre el seleccionado y el país.