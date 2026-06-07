El dolor popular tomó forma física en Villa Domínico . Desde las 10 de la mañana , una marea incalculable de seguidores se congregó para darle el último adiós a Carlos Alberto "Indio" Solari. Las horas pasan, más de 70 cuadras, más de 8 kilómetros que se multiplican, pero el clima de respeto, devoción y comunión ricotera se mantiene inquebrantable.

Ante esta demostración de amor incondicional, y tras conocerse que más de 2 00 mil personas ya habían pasado por la capilla ardiente hasta las 20 horas del domingo , el entorno del exlíder de Los Redondos decidió tomar la palabra para abrazar a quienes aguardan estoicos a la intemperie.

A través de la cuenta de Instagram oficial del artista, se difundió un profundo comunicado que logró sintetizar a la perfección lo que se vive a metros del féretro. El texto describe con precisión y sensibilidad la atmósfera de un velatorio sin precedentes: "La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas, banderas".

El mensaje, firmado por la consigna "GRACIOSOS Y VALIENTES" como los anteriores, funciona no solo como un retrato documental del momento, sino también como un pedido explícito de hermandad para transitar el duelo masivo. "La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno. Sigamos despidiéndolo así, tal como merece porque se lo ganó: en familia, en paz, hermanados por la belleza que coló en nuestras vidas" , detalla la última publicación en el perfil oficial del ídolo.

Para coronar el escrito, el círculo íntimo del músico dejó una frase que llevó alivio y pertenencia a las miles de almas que copan las calles desde la mañana temprana: "Hay lugar para todos y todas los que quieran darle forma a su adiós".

Una multitud que despide al ídolo popular

Embed - El último mensaje del entorno del Indio Solari frente a la marea en Villa Domínico: "Un lugar para todos"

El impacto de estas palabras no tardó en reflejarse en los testimonios de los propios fanáticos. En los comentarios de la publicación se puede palpar la magnitud federal del sentimiento: mientras algunos usuarios relatan estar en pleno viaje con más de 14 horas de ruta por delante para poder llegar al recinto, otros destacan la inmensa contención humana que se vive en el lugar. Una seguidora, de hecho, remarcó la profunda empatía del personal de seguridad al desmoronarse por la tristeza frente al vallado, agradeciendo el amor y la organización impecable en la hora más dura.

"Estoy en viaje me quedan 14 horas por favor esperame Indio de mi vida", "Escuche decenas de testimonios contando que gracias al Indio salieron de la depresión. La magia de esta despedida es infinita", "Una bandera de Racing dice "el que lo deja todo no defrauda" y es así, no defraudó", "Qué organización por Dios, si el Indio lo viera...".

La multitud no cede y el peregrinaje hacia Villa Domínico parece no tener fin. Sin embargo, el mensaje quedó claro: la despedida del Indio Solari se transita con la misma lealtad, paz y fraternidad que él mismo supo sembrar en cada uno de sus recitales. Un último adiós que continuará en la madrugada del lunes y se extenderá durante el primer día de la semana hasta nuevo comunicado.