A la venta por una suma millonaria: cuánto cuesta la mansión que Wanda Nara vende en el Lago de Como

Wanda Nara vuelve a ser el centro de atención en el mercado inmobiliario europeo tras salir a la luz que puso a la venta su exclusiva residencia en el Lago de Como, Italia . La propiedad, conocida como Villa Azul, busca nuevo dueño, pero la transacción viene acompañada de una serie de polémicas económicas y mediáticas que no pasaron desapercibidas.

El precio de venta de la mansión asciende a la impactante suma de 8 millones de euros . Se trata de una de las propiedades ubicadas en una de las zonas más cotizadas y exclusivas de Italia. En cuanto a sus dimensiones y comodidades, la casa cuenta con 350 metros cuadrados distribuidos en ocho dormitorios y cuatro baños , además de poseer capacidad de estacionamiento para tres vehículos.

A pesar de su valor millonario y su envidiable ubicación, trascendió que actualmente la residencia se encuentra en un estado de semiabandono, producto del tiempo que la mediática lleva sin residir allí de forma permanente.

La venta de la casa no es una transacción convencional, ya que el inmueble se ofrece con una importante deuda de tasas municipales, debido a que se dejaron de pagar los impuestos correspondientes hace bastante tiempo. Quien decida adquirir la mansión deberá sentarse a negociar estos pasivos.

Además de las deudas impositivas, la propiedad en el Lago de Como es tristemente célebre por haber sido el escenario de un fuerte escándalo mediático. Fue en esa misma casa donde quedó varada Carmen, la exempleada doméstica de Wanda Nara, quien denunció haber estado casi "secuestrada" e incomunicada. Según trascendió, durante ese difícil período, era el jardinero de la propiedad quien recibía dinero y se encargaba de hacer las compras en el supermercado para que la mujer pudiera comer. A este conflicto se suma el reclamo de otra empleada doméstica posterior a Carmen, a quien Wanda supuestamente le prometió el pago antes de un viaje, pero que nunca habría llegado a cobrar por sus servicios de limpieza.

El nuevo perfil inversor en Wall Street

La necesidad de liquidez financiera por la venta de esta propiedad parece tener un destino claro. Lejos de guardar el dinero, Wanda Nara está incursionando fuertemente en el mundo de las finanzas internacionales.

Actualmente, la empresaria cuenta con el asesoramiento de un agente en JP Morgan, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, operando directamente desde sus oficinas en la avenida Madison 383 de Nueva York. Su cartera de inversiones es variada y ambiciosa, diversificando su capital en bonos, acciones y petróleo, negocios que le estarían rindiendo excelentes frutos.