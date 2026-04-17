Emilia Attias quiso posar hot y fue duramente criticada por sus retoques estéticos

Emilia Attias , la actriz que supo conquistar a toda una generación con su belleza natural, se convirtió en el blanco de un escándalo digital tras publicar una serie de fotos que dejaron a sus seguidores con la boca abierta. Lo que debía ser un posteo de moda y estilo terminó en una ola de críticas feroces y teorías sobre una supuesta transformación radical.

La polémica estalló cuando Emilia compartió un álbum de fotos donde se la ve luciendo un ajustadísimo catsuit negro y un peinado con flequillo descontracturado. Sin embargo, lo que realmente generó una primicia negativa fueron sus labios.

Los labios extremadamente voluptuosos de la actriz fueron el detonante de una lluvia de críticas en su perfil oficial.

Con un volumen que muchos tildaron de "excesivo", los usuarios no tardaron en especular sobre el uso de ácido hialurónico o una intervención con bisturí. “Se la ve algo diferente”, fue la frase que más se repitió, mientras que otros fueron mucho más directos al pedirle que “revea su aspecto físico”.

La indignación de sus seguidores se basó en la idea de que Attias no necesitaba ningún tipo de retoque estético para resaltar. Los comentarios, que pasaron de la curiosidad a la agresión en cuestión de minutos, se enfocaron en una supuesta pérdida de identidad visual de la artista.

Ante este escándalo de proporciones virales, la modelo decidió no entrar en el barro de las explicaciones, pero tomó una determinación tajante: bloqueó los comentarios en el posteo de la discordia. Sin embargo, el hate no tiene límites: al verse impedidos de escribir en esas fotos, muchos usuarios migraron a publicaciones antiguas para seguir insistiendo con sus críticas sobre la transformación.

emilia attias retoques (1) El flequillo y el maquillaje recargado: los elementos que, según algunos, Emilia usó para ocultar su paso por el quirófano. Instagram @emilia_att

Lo cierto es que Emilia Attias, una mujer que siempre marcó tendencia por su estilo bohemio y natural, hoy se encuentra en la mira de un público que no perdona los cambios bruscos. En un mundo obsesionado con la perfección, la actriz parece haber pagado el precio de la experimentación estética.