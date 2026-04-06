Emilia Attias llevó esta tendencia al extremo

Emilia Attias apostó al minimalismo con un detalle que transformó su look de otoño por completo. ¡Mirá las fotos!

Emilia Attias compartió una serie de fotos en Instagram en donde se la vio apostando por un look monocromático en marrón, uno de los colores estrellas del año.

Emilia se sumó a esta corriente con una propuesta que encontró su fuerza en la coherencia visual. El conjunto estuvo compuesto por un body ajustado de manga larga y cuello alto, confeccionado en una tela liviana y ligeramente translúcida.

Sin embargo, uno de los detalles más llamativos fue el pequeño recorte en la zona de la cadera, un diseño que rompió con la estructura clásica de la prenda y le dio un punto de tensión visual muy interesante.

Para completar el outfit, lució unas sandalias en el mismo tono marrón, manteniendo la armonía cromática de pies a cabeza. Los accesorios se mantuvieron en una línea delicada, con piezas en dorado que incluyeron aros pequeños, pulseras y un collar largo que le estilizó aún más la silueta.