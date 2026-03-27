Emilia Attias y un look con toque sexy de lencería: mirá las fotos

Emilia Attias lució una mezcla de blazer oversize y lencería que rompió con la clásica forma de llevar la sastrería. ¡Mirá!

No te pierdas el look sastrero de Emilia Attias.

Emilia Attias compartió una nueva entrega de su sección "Casino Deluxe" y nos mostró que el traje sastre ya no es cosa exclusiva de la oficina. Con una serie de imágenes, la actriz demostró cómo resignificar la sastrería desde lo sensual.

El look partió de una base impecable, luciendo un traje gris oversize, con blazer de hombros marcados y pantalón de tiro alto en la misma tonalidad. Hasta ahí, una fórmula tradicional, pero el diferencial apareció en el styling. Debajo del saco, Emilia eligió una camisa blanca desabrochada que dejó ver un corpiño negro, generando un contraste entre lo formal y lo íntimo que rompió con toda rigidez.

La paleta neutra permitió que la atención se concentrara en las texturas y en la construcción del outfit, mientras que la silueta oversize, lejos de verse desprolija, logró que se viera casual.

En cuanto a los accesorios, llevó un collar corto brillante y aros pequeños, mientras que en el beauty lució una piel luminosa, los labios definidos y el pelo recogido en una cola alta tirante que terminó de pulir su imagen.