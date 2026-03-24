El sensual look de Emilia Attias que arrasó en su cumpleaños

Mira cómo Emilia Attias llevó el corpiño strapless a otro nivel fashion con su look de cumpleaños. Todas las fotos en la nota.

La noche del sábado, un exclusivo bar de la Costanera fue el escenario del cumpleaños número 39 de Emilia Attias, una celebración que reunió a varias figuras conocidas y que se destacó por el look elegido por la actriz.

Emilia arrancó con un corpiño strapless negro de escote corazón, con una segunda capa de tela gris jaspeada que le daba mayor profundidad visual y evitaba que la prenda quedara demasiado literal. A eso le sumó un pantalón de jean negro de tiro bajo y moldería Oxford, una silueta con onda retro pero reinterpretada desde un lugar más actual, con caída amplia y movimiento.

En cuanto a los accesorios, lució un calzado de cuero negro con plataformas, un cinturón al tono con aplique plateado que le marcaba la cintura sin cortar la continuidad del look, y una chaqueta que llevaba en mano. El toque de lujo llegó con una minicartera de Diesel, con logo metálico y strass, y collares de la misma casa.

En cuanto al beauty, los ojos fueron los grandes protagonistas. Los llevó con unos delineados marcados y sombras con brillo, mientras que el resto del maquillaje se mantuvo equilibrado para no recargar.

A su lado, Guillermo Freire, su pareja, la acompañó con un look clásico que constaba de una camisa de terciopelo negra, jean achupinado gastado y botas al tono.