Dua Lipa lució el print más impactante del 2026: mirá las fotos de su look

Dua Lipa brilló en Nueva York con un look oriental de Roberto Cavalli. Todos los detalles y fotos en la nota.

No te pierdas el look de Dua Lipa de inspiración oriental.

Si hay alguien que sabe cómo convertir la ciudad en su propia pasarela, esa es Dua Lipa. En Nueva York, la cantante se mostró con un vestido mini de Roberto Cavalli, de la colección Pre-Fall 2026 que dirige Fausto Puglisi.

El vestido en tejido stretch, se destacaba por su estampado "kimono", con una clara inspiración oriental que lo convertía en una prenda statement que no necesitaba de más acompañamiento para brillar. Contababa con un drapeado lateral que le daba dinamismo y estilizaba su figura, mientras que unas pequeñas esferas doradas aparecían como puntos de luz, elevando el conjunto sin saturarlo.

Dua Lipa apostó por un total look, sumando unas botas con el mismo estampado que generaron una continuidad visual que potenció todo el outfit. El modelo, llamado "Serpentine", tenía detalles dorados inspirados en la forma de una serpiente.

Cavalli es una casa que siempre estuvo ligada al exceso y la sensualidad, y en Dua Lipa encontró una intérprete perfecta para resignificar esos códigos y meterlos en una narrativa actual.