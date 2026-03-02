El impactante look de Dua Lipa en los Brit 2026
Fue tendencia. Dua Lipa actuó en los Brit Awards 2026 y enloqueció a los fans con un body que le dejaba la espalda al desnudo.
Dua Lipa volvió a dominar la escena en los Brit Awards 2026 con un look impactante junto a Mark Ronson. Su body negro sin espalda acaparó flashes, comentarios y millones de reproducciones en redes en cuestión de horas tras pisar la alfombra roja en Londres.
Dua Lipa nos dio un look de impacto, pelo y un show inolvidable
La artista británica, ganadora de varios Brit a lo largo de su carrera, sabe cómo convertir cada aparición en tendencia. Esta vez apostó por un body con escote en V profundo que dejó a la vista sus abdominales. El diseño resaltó su figura desde todos los ángulos.
El outfit llevó la firma de Gucci. La pieza principal se combinó con medias de rejilla negras y botas hasta la rodilla. El contraste llegó con un abrigo de piel sintética en tonos blanco y crema que aportó volumen y dramatismo al conjunto.
Las joyas también jugaron su papel. La cantante eligió piezas de la línea Serpenti de Bvlgari, una colección asociada al glamour y a figuras del cine y la música. El detalle serpiente brilló en cuello y muñeca, y sumó sofisticación al estilismo.