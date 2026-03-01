Kendall Jenner, Lamine Yamal y más artistas lideran la nueva era Adidas

Es símbolo cultural. Ha pasado por canchas, escenarios y pasarelas. Hoy regresa con rostros como Lamine Yamal, Kendall Jenner y más. Adidas no mira atrás.

Es oficial. Adidas vuelve a poner a la Superstar en el centro del mapa global con una campaña que mezcla moda, deporte y cultura pop. Kendall Jenner y Lamine Yamal encabezan el lanzamiento junto a Jennie y más artistas, millones de seguidores y un mensaje directo: las tres franjas siguen mandando.

Lamine Yamal, Kendall Jenner, Jennie, y más Adidas La protagonista es la Superstar. Nació en el básquet en 1969. En los años 80, Run DMC la llevó al hip hop y vendió más de un millón de pares tras el tema My Adidas. Hoy regresa con fuerza. Según Statista, Adidas facturó más de 21 mil millones de euros en 2023.

adidas3 La campaña tiene tono cinematográfico. Samuel L. Jackson guía la historia desde el surreal Hotel Superstar. La dirección está a cargo de Thibaut Grevet. El elenco cruza música, deporte y moda en un mismo escenario.

Embed - Adidas También aparecen Baby Keem, James Harden, Tyshawn Jones y Olivia Dean. Cada figura conecta con audiencias distintas. Solo Kendall supera los 290 millones de seguidores en Instagram. Yamal es uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección en Europa.

adidas La jugada apunta fuerte al mercado de Estados Unidos. Adidas busca ganar terreno frente a Nike, que lidera con más del 40 por ciento del mercado deportivo en ese país. La estrategia es clara: unir legado con cultura actual.