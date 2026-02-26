La película de Steven Spielberg en Netflix que hizo historia
La película de Steven Spielberg que arrasó en los Oscar. Siete premios y una historia real que hoy sigue vigente.
Es memoria. En Netflix destaca una película que marcó a millones: La lista de Schindler. Dirigida por Steven Spielberg, ganó siete premios en los Premios Oscar y se consolidó como una de las películas más impactantes sobre el Holocausto.
Qué hizo Steven Spielberg: un dato poco conocido
Estrenada en 1993, narra la historia real de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó a más de 1.100 judíos del campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que inicia como un negocio oportunista termina en un acto de humanidad que cambió vidas.
Te Podría Interesar
La cinta obtuvo siete estatuillas, entre ellas Mejor Película y Mejor Director. Fue nominada en doce categorías. Recaudó más de 320 millones de dólares en taquilla mundial, una cifra alta para un drama histórico en blanco y negro.
El dato llamativo
Uno de los datos más llamativos no está en la pantalla. Spielberg había abandonado sus estudios en California State University, Long Beach, en los años sesenta para dedicarse al cine. Décadas después, decidió volver y completar su carrera universitaria.
En 2002 presentó varias de sus películas como parte de su evaluación académica. Entre esos trabajos figuraba La lista de Schindler. La universidad revisó el material y le otorgó el título oficial tras aceptar su obra como parte del proceso.
No rodó la película como proyecto estudiantil. Pero, en términos formales, una de las producciones más premiadas del cine formó parte de su camino para graduarse. Un detalle que sorprende incluso a los fanáticos del director.