Encontraron el "pez del fin del mundo" en México y revivió una temida profecía milenaria

Se trata del pez remo, un gigante de los océanos rodeado de leyendas sobre terremotos y tsunamis. Qué descubrieron los científicos sobre su misterioso comportamiento en la superficie.

Turistas recorrían las costa de México cuando encontraron extraños peces a la orilla del mar. La especie conocida como el “pez del fin del mundo” encendió las teorías conspirativas en redes sociales sobre posibles terremotos o incluso el fin del mundo.

Según la mitología japonesa, el animal habita en las profundidades para avisar a los humanos de la llegada inminente de terremotos, tsunamis y catástrofes naturales. Sin embargo, National Geographic dejó el misticismo de lado y reveló la verdadera razón de por qué este gigante del océano decide subir a la superficie.

El pez remo es uno de los más largos del mundo, pudiendo alcanzar los 11 metros de longitud. Pero lo más sorprendente es que vive en las profundidades –entre los 200 y los 1000 metros de profundidad–, lejos de la luz. Por ese motivo es que tiene un aspecto plano, color plateado brillante y grandes ojos que le permiten moverse con facilidad en lugares sombríos como el fondo del océano.

pez del fin del mundo El pez del fin del mundo fue encontrado en México. National Geographic

Enfermo o viejo: la razón por la que sube el pez a la superficie Aunque suena sorprendente que un animal pueda advertir sobre posibles terremotos, la ciencia explicó que no hay evidencias científicas que vinculen la aparición del pez con movimientos terrestres. En realidad, el pez remo sube a la superficie cuando está enfermo, herido o viejo.