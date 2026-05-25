Netflix: si te gustó el Caso Asunta, tienes que ver este impactante thriller español

El 5 de junio Netflix estrenará una producción española que promete ser un verdadero éxito. La desconocida es una película con Candela Peña (El caso Asunta, Furia), Ana Rujas (En el barro, La mesías) y Pol López (La furgo, Nos vemos en otra vida).

La película sigue la investigación de un caso liderado por la detective Anna Ripoll (Candela Peña), tras el hallazgo de una mujer (Ana Rujas) amordazada y maniatada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, incapaz de recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí.

Anna, junto al oficial Quique Zárate (Pol López), se embarca en una carrera contrarreloj para descubrir la identidad de la desconocida y los secretos ocultos en su memoria.

Esta película, que llega al streaming, es la adaptación de la novela de Rosa Montero y Olivier Truc, publicada por la editorial francesa POINTS, así como por ALFAGUARA (Penguin Random House Grupo Editorial) en España.

Esta producción española tiene crimen, drama y suspenso. Es ideal para no levantarse del sofá durante una hora y 49 minutos. La audiencia quedará atónita con esta película.