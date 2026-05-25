Qué ver en Netflix: la cálida y divertida serie con episodios de 30 minutos sobre amistad y crisis de pareja

En el catálogo de Netflix hay de todo. En una biblioteca inabarcable de títulos, muchas veces se nos pasan por alto títulos que vale la pena ver. Si estás buscando algo corto y que valga la pena para arrancar la semana, no te podés perder esta serie que en los próximos días estrenará su segunda temporada.

Estrenada a comienzos de 2025, Las cuatro estaciones aterrizó en la plataforma como un proyecto bajo perfil, que de a poco fue tomando impulso gracias al boca a boca. A los tres meses de su lanzamiento, el servicio decidió renovarla para una segunda entrega, que se estrenará el próximo 28 de mayo.

La historia de Las cuatro estaciones sigue a tres parejas amigas desde hace décadas que tienen la tradición de hacer escapadas juntos cada estación del año. Todo cambia cuando una de las parejas anuncia su divorcio, algo que sacude por completo la dinámica del grupo, y decide llevar a su nueva pareja. Esta situación obliga a todos los integrantes a replantearse sus propias relaciones, amistades y crisis personales.

Creada por la propia Tina Fey , junto a Lang Fisher y Tracey Wigfield, la serie se aleja del drama o el golpe bajo, para poner el foco en los pequeños momentos. Las conversaciones entre amigos, las discusiones de pareja, chistes internos esa sensación de que las amistades más largas también pueden desgastarse.

Uno de los mayores aciertos está en el elenco, integrado por Steve Carell, Colman Domingo, Will Forte y Fey, cuya química se siente tan natural que da la sensación de estar ante un verdadero grupo de amigos.

Mirá el tráiler de Las cuatro estaciones

Las Cuatro Estaciones - Tráiler Oficial | Netflix

Aunque varios críticos señalaron que la serie es menos filosa de lo esperado, muchos coincidieron en que logra retratar con honestidad las relaciones adultas y las crisis de la mediana edad, combinando humor, nostalgia y momentos emotivos.

También tiene algo que la diferencia de otras producciones recientes sobre grupos de amigos ricos de vacaciones: no busca el cinismo ni la sátira extrema al estilo The White Lotus. Acá el foco está puesto en los personajes y en cómo sus perspectivas y vínculos han evolucionado con el paso del tiempo, marcado por pérdidas, replanteos y nuevas etapas.

Con 8 episodios de 30 minutos cada uno, Las cuatro estaciones es una serie cálida, reflexiva y muy fácil de maratonear en Netflix, ideal para quienes disfrutan historias adultas con personajes imperfectos pero con los que es muy fácil identificarse.