Netflix lanzó el impactante tráiler de la quinta temporada de Rosario Tijeras y un detalle sorprendió a todos

Netflix publicó un adelanto de lo que será la nueva temporada de Rosario Tijeras y dejó a todos sin palabras: qué sucederá en esta entrega y cuándo se estrena.

Atención fanáticos de Rosario Tijeras: Netflix acaba de lanzar el tráiler de la quinta temporada de la serie y todo indica que la historia regresará con más tensión, violencia y giros inesperados que nunca. La plataforma presentó las primeras imágenes de los nuevos episodios, marcando el esperado regreso de Bárbara de Regil como la famosa sicaria que conquistó a todos.

El avance muestra a Rosario atravesando uno de los momentos más difíciles de toda la serie, especialmente después de la decisión de Ruby, su hija, de unirse al bando enemigo. La relación entre ambas se convertirá en el eje principal de esta nueva entrega, donde madre e hija quedarán enfrentadas en medio de un entorno cada vez más peligroso.

Mirá el tráiler de la quinta temporada de Rosario Tijeras Tráiler Temporada 5 Rosario Tijeras - Netflix

Sin embargo, el momento que más sorprendió a los seguidores fue la aparición de "El Ángel", personaje interpretado por Sebastián Martínez. Su regreso tomó por sorpresa a los fanáticos debido a que la serie había dejado entrever su muerte en temporadas anteriores. Ahora, todo indica que tendrá un papel fundamental en el futuro de Rosario.

La propia Bárbara de Regil había adelantado hace un tiempo que la quinta temporada arrancaría justamente con ese impactante reencuentro. Según explicó, Rosario cree que está viendo una ilusión cuando vuelve a encontrarse con "El Ángel", aunque rápidamente descubre que él sigue vivo, dando inicio a una nueva cadena de conflictos y revelaciones.