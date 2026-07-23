¡Romance confirmado! Una conocida figura decidió apostar nuevamente al amor y revelaron detalles

En LAM confirmaron que una famosa artista decidió nuevamente estar en pareja tras la separación y contaron quién fue el hombre que conquistó su corazón.

En las últimas horas se confirmó que una gran figura decidió apostar nuevamente al amor con un hombre que no es del ambiente. Fue en LAM, programa de Ángel de Brito, donde dieron a conocer la noticia y, por supuesto, contaron todas las novedades.

Fue Pepe Ochoa quien decidió contar al aire en canal América el nombre de la famosa artista: "Ella es la figura y él no es nada conocido", comenzó diciendo el panelista del programa.

La figura decidió apostar nuevamente al amor tras una separación con polémica Se trata nada más y nada menos que de Ángela Leiva, cantante de cumbia, que meses atrás se separó del futbolista Chelo Weigandt. El periodista confirmó que ambos se conocieron "jugando al pádel y jugando al tenis".