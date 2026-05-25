La comedia de Netflix con 12 capítulos de 20 minutos que te hará reír y acaba de estrenar segunda temporada

Netflix acaba de estrenar la segunda temporada de Malos pensamientos, la serie de comedia que juega con dilemas morales y situaciones cotidianas a través del humor. La plataforma acaba de agregar 6 episodios más de pocos minutos y que se pueden ver de un tirón el fin de semana.

La serie no sigue una sola historia lineal, sino que presenta diferentes tramas. De la mano del comediante Tom Segura, que actúa como narrador y protagonista, se cuentan historia alocadas como la de una cantante country que secuestra a sus fanáticos para inspirarse, otra sobre coordinadores de intimidad y una impactante de errores caóticos en aeropuertos.

La serie es perfecta para verla durante el fin de semana porque está cargada de humor y desafía los límites de lo políticamente correcto con una creatividad única. También tiene un formato dinámico que elimina el aburrimiento con un ritmo ágil y sorprendente.

Malos pensamientos tiene dos temporadas con 6 capítulos de entre 18 y 21 minutos cada uno . Y al ser capítulos desconectados y dinámicos, se pueden ver de forma rápida.

Qué dijo la crítica sobre la serie

Por otro lado, la crítica dio el visto bueno y calificó como una “comedia orgullosamente desagradable”. En medios destacaron que es una propuesta incómoda, grotesca y no apta para todo público. Incluso bromeaban diciendo que es un show tan desquiciado que tu cerebro podría pedir una orden de alejamiento.

El elenco es sólido y versátil, ya que los mismo actores interpretan a diferentes personajes. Tom Segura es el alma del show, pero también comparte pantalla con Robert Iler (recordado por su participación en Los Soprano) y Daniella Pineda.

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